"Старость - не радость": молодая жена Виктора Павлика "затроллила" супруга

Репяхова показала, что происходит из-за плохого зрения супруга. А Павлик и не против.

Екатерина Репяхова подколола Виктора Павлика за сбритые брови / instagram.com/repyahovakate

Украинская блогерша и бизнесвумен Екатерина Репяхова ежедневно сталкивается с жесткой критикой в свой адрес из-за брака с украинским певицом Виктором Павликом. Между супругами 28 лет разницы, и многим мозолит это глаза.

За семь лет, что Павлик и Репяхова вместе, они, похоже, научились справляться с негативом, который на них выплескивают. Более того, Екатерина даже сама может подшутить над супругом, который старше нее, а артист - добродушно посмеяться.

Так недавно блогерша опубликовала на своей странице в Instagram необычное фото Виктора Павлика, на котором он предстал перед поклонниками абсолютно без бровей. И это не шутка или фотошоп - артист действительно случайно сбрил с лица всю растительность.

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"Мой муж случайно сбрил себе брови. Полностью. Перепутал насадки на машинке (недоглядел)", - пишет Екатерина. А потом в шутку добавила: "Старость - не радость".

Комичная ситуация, похоже, ничуть не затронула самого Виктора Павлика - на снимках он выглядит вполне счастливым и искренне улыбается своей жене.

Виктор Павлик сбрил брови / instagram.com/repyahovakate

Ранее американскую актрису Дженнифер Лав Хьюитт заплевали за фотошоп и пластические операции: звезда фильма "Сердцеедки" показала "честное фото" - ее не узнали без макияжа и фильтров.

Также едва узнали на архивном фото поклонники и Екатерину Бужинскую - певица показала, какой была в 18 лет, на заре своей карьеры артистки. За 25 лет она сильно изменилась.

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