Совершенно другой человек: звезду фильма "Сердцеедки" не узнали без макияжа и фильтров

Дженнифер Лав Хьюитт стала абсолютно неузнаваема, чем разочаровала армию поклонников.

Дженнифер Лав Хьюитт без макияжа - сейчас актрису невозможно узнать / imdb.com

Американская актриса, певица и одна из самых сексуальных женщин-знаменитостей по версии журнала Maxim (2006) Дженнифер Лав Хьюитт на днях отметила 44-ый День рождения - не такой уж большой возраст для современной женщины в эпоху борьбы с эйджизмом.

Тем не менее Хьюитт стала известной благодаря ролям в романтических комедиях и сериалах начала двухтысячных, и сейчас уже менее востребована, как актриса. Впрочем, без работы она не сидит (к примеру, с 2018 года снимается в процедурном сериале о работе американских спасателей "9-1-1"), но и в славе, как в былые времена, не купается.

Однако и это ее, похоже, не сильно расстраивает. Дженнифер радуется жизни, и в честь своего праздника решила поделиться этой радостью с поклонниками: на своей странице в Instagram она опубликовала свое честное фото - без мэйкапа и ретуши.

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"Проснулась в 4 утра и мне уже 44! Я глубоко благодарна, благословлена, счастлива, иногда не уверена в себе из-за старения, мама троих замечательных детей, замужем за самым красивым и потрясающим мужчиной и мне уже не терпится увидеть, что этот год приготовил для нас. Я чувствую волшебство в воздухе и люблю это волшебство", - подписала свой снимок Хьюитт.

Однако, кроме поздравлений, актриса получила и огромную дозу критики - поклонники шокированы тем, как сейчас выглядит Дженнифер и не узнают в этом фото своего кумира:

Дженнифер Лав Хьюитт без макияжа - сейчас актрису невозможно узнать / instagram.com/jenniferlovehewitt

"Может быть из-за отсутствия макияжа, но это не лицо той Дженнифер Лав Хьюитт, которую я смотрела по телевизору в 90-х и 2000-х. Я эту версию вообще не узнаю. Только по имени".

"Я увидела это фото в статье и подумала, что там ошиблись, потому что я не поверила, что это JLH, я даже не увидела сходства. Я зашла в Instagram, чтобы перепроверить, и я в шоке".

"Я так растеряна. Я бы никогда и через миллион лет не узнала тебя. Или я единственная, кому так кажется?!"

"Кто это? Это совсем другой человек".

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