Пухлые щечки и брови-ниточки: Джамала показала, как выглядела в 16 лет

Джамала поделилась с фанатами настоящим сокровищем родом из двухтысячных.

Джамала сравнила себя в подростковом возрасте и сейчас / instagram.com/jamalajaaa

Украинская крымскотатарская певица и Народная артистка Украины Джамала поделилась снимками из личного архива. Поворошить прошлое она решила ради близкой подруги, с которой знакома не один десяток лет.

Так на странице вокалистки в Instagram появился весьма любопытный коллаж, который состоял из двух снимков. На первом Джамала и ее подруга запечатлены в подростковом возрасте в начале двухтысячных годов.

Девушки, которым на тот момент было около 16 лет, для фото принарядились в лучших модных веяниях того времени. Чего стоит только макияж - тонкие, выщипанные и подкрашенные черным карандашом брови-ниточки, тени с перламутровым блеском и яркая помада.

На втором фото артистка показала, похожий снимок, но уже в наше время. Джа спросила у поклонников, сильно ли изменилась за 23 года. Большинство з них ответило, что внешние перемены в облике певицы, безусловно, значительны.

К слову к подобной фоторетроспективе Джамала прибегла для того, чтобы поздравить подругу, иллюстратора и фэшн-дизайнера Гаянэ Асцатурян, с Днем рождения.

Джамала сравнила себя в подростковом возрасте и сейчас / instagram.com/jamalajaaa

Ранее спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова показала, как выглядела 10 лет назад - до войны и развода.

Меньше с преображениями повезло американской певице и поп-иконе Мадонне. Артистка появилась на 65-ой церемонии Грэмми, но ее мало кто узнал - Мадж упрекнули в чрезмерной любви к пластической хирургии.

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