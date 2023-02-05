До войны и развода: бывшая жена Виталия Кличко показала, как выглядела 10 лет назад

Наталья Егорова поделилась личным видео, на котором совершает свои первые шаги в мир музыки.

Наталья Егорова показала, как выглядела 10 лет назад / facebook.com/nataliaklitschkoofficial

Спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова поделилась редким архивным видео - сейчас она активно занимается саморазвитием, важной частью которого является музыка.

Музыкальный талант она начала развивать десять лет назад на частных уроках. Со своим преподавателем Егорова с тех пор стала близкими подругами, и сейчас период обучения вокалу вспоминает со светлой грустью ностальгии.

На своей странице в Instagram Наталья показала видео 10-летней давности. Удивительно, что за такой большой промежуток времени женщина практически не изменилась - ее работа над собой дает огромные плоды.

"Смотрите, что я нашла! Не могу поверить, что прошло 10 лет с тех пор, как я стояла в классе на уроке вокала с одним моих любимых учителей, а теперь и моей подругой Ксюшей. Спасибо, моя дорогая, за то, что помогла мне найти мой Голос… Время летит, воспоминания остаются", - подписала ролик Егорова.

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