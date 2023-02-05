До войны и развода: бывшая жена Виталия Кличко показала, как выглядела 10 лет назад

Спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова поделилась редким архивным видео - сейчас она активно занимается саморазвитием, важной частью которого является музыка.
Музыкальный талант она начала развивать десять лет назад на частных уроках. Со своим преподавателем Егорова с тех пор стала близкими подругами, и сейчас период обучения вокалу вспоминает со светлой грустью ностальгии.
На своей странице в Instagram Наталья показала видео 10-летней давности. Удивительно, что за такой большой промежуток времени женщина практически не изменилась - ее работа над собой дает огромные плоды.
"Смотрите, что я нашла! Не могу поверить, что прошло 10 лет с тех пор, как я стояла в классе на уроке вокала с одним моих любимых учителей, а теперь и моей подругой Ксюшей. Спасибо, моя дорогая, за то, что помогла мне найти мой Голос… Время летит, воспоминания остаются", - подписала ролик Егорова.
Ранее 45-летняя "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар засветила шикарные ножки в неприлично коротком мини - в таком виде "Баффи" пришла на премьеру нового фильма.
Также в откровенном наряде предстала перед поклонниками украинская ведущая и волонтерка Маша Ефросинина - для съемок она надела платье с таким убийственным декольте, что его эффект сравнили с действием Himars.
Другие новости:
- "Это удар ниже пояса": звездная украинская прыгунья похвасталась сочным декольте в тесном платье
- Тина Кароль засветила сверкающий бюст в ярком топе без белья
- Известная модель предложила Путину свои голые фото в обмен на завершение войны