"Баффи" Сара Мишель Геллар показала стройные ножки в коротком до неприличия мини

45-летняя "истребительница вампиров" с шиком и помпой возвращается на экраны.

Сара Мишель Геллар в мини-юбке пришла на премьеру Волчонка / instagram.com/sarahmgellar

20 лет назад закончился культовый мистический сериал Баффи - истребительница вампиров. Исполнительница главной роли, американская актриса Сара Мишель Геллар, с тех пор снимается не часто, выбирая проекты, которые действительно ей по душе.

А душе захотелось вновь вернуться в подростковый сериал о сверхъестественном. В конце января 2023 года выйдет сериал Волчья стая, где Геллар сыграет одну из главных ролей.

Недавно на своей странице в Instagram Сара Мишель опубликовала фото с премьерного показа фильма Волчонок, с которым связан сериал, в котором снялась она. Наряд актриса выбрала с весьма однозначным посылом - пусть она уже и не школьница с оружием в руках, но все еще горяча, как ад.

Даже будучи 45-летней мамой двоих детей Геллар может позволить себе такое мини, от которого у зрителей захватывает дух. Актриса без смущения оголила ножки, и, как и прежде, не испытывает предубеждений перед открытыми нарядами.

Поклонники Баффи в исполнении Геллар настаивают - если она когда-то решит вернуться к роли истребительницы, зрители не заметят разницы, ведь Сара Мишель не постарела ни на год. Возможно, актриса получила от своей героини не только мировую славу, но и сверхъестественный способности.

Сара Мишель Геллар в мини-юбке пришла на премьеру Волчонка / instagram.com/sarahmgellar

Ранее украинская певица Тина Кароль показала пикантные кадры из фотосессии, в которой она снялась полуобнаженной - в пальто на голое тело и золотых украшениях.

Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова побаловала поклонников личными кадрами прямиком из спальни в домашнем халатике.

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