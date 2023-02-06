Кто это: поклонники испугались при виде Мадонны на церемонии Грэмми

Певицу называют 2700-летним вампиром, поедающего младенцев. Мадонну действительно не узнать.

Мадонна / instagram.com/madonna

Американская певица Мадонна, которая в последнее время активно эпатирует своих поклонников и подписчиков в социальных сетях, удивила своим внешним видом на церемонии вручения музыкальной премии Грэмми.

64-летняя исполнительница хита Vogue вышла на сцену, чтобы представить Ким Петрас и Сэма Смита за их "нечестивый" образ, когда фанаты прокомментировали ее внешний вид, особенно ее лицо, пишет Page Six.

"Я пытаюсь игнорировать тот факт, что у Мадонны совершенно новое лицо. #GRAMMYs", — написал один фанат в Твиттере вместе с видео-мемом, на котором Адель выглядит сбитой с толку во время баскетбольного матча.

Фото певицы можно посмотреть тут

"Что случилось с лицом Мадонны?! #GRAMMY", — написал кто-то еще.

"Этот человек выглядит как подражатель Мадонны с фотографиями настоящей Мадонны на заднем плане. Она действительно испортила свое лицо", — написал другой человек, имея в виду фотографии, которые появились на сцене и состояли из самых знаковых образов Мадонны за эти годы.

"Мадонна хорошо выглядит для своего возраста… если ей 2700 лет, это вампир, который живьем поедает младенцев и мелких животных", — вмешался кто-то еще.

"Была ли Мадонна номинирована на премию "Грэмми" в этом году в категории "Лучшее новое лицо"?" — пошутил пользователь.

Певица заплела волосы назад в хвостики, а тугие косы свисали по передним сторонам ее лица, на котором виднелись обесцвеченные брови.

На Мадонне было подходящее черное платье-пиджак и макси-юбка поверх белой рубашки с воротником и черного галстука, а также колготки в сеточку и фиолетовые туфли на платформе.

Напомним, ранее Мадонна решила с размахом отпраздновать свой юбилей на большой сцене - 40 лет. Четыре десятилетия она борется со стереотипами и противоречиями, которыми пронизана поп-культура.

В канун своего большого концертного тура под названием "Четыре декады" артистка приняла участие в провокационной фотосессии для итальянского, испанского и французского номера известного глянца Vanity Fair. В объективе эпатажного фотодуэта Luigi & Iango Мадонна предстала в образах Девы Марии и женщины-Иисуса.

В частности она выполнила переосмысление библейской истории про Тайную вечерю, сделав фотоподражание известного полотна Леонардо да Винчи. "Во время последнего ужина Иисус был мужчиной и его окружали только ученики мужского пола. Я подумала, что было бы интересно перевернуть все с ног на голову, чтобы Иисус превратился в женскую энергию и был окружен ученицами. Мне нравится идея игры с противоречием, которое на самом деле не является таковым", - рассказывает она в интервью.

Кроме того, ранее с дочерью поп-звезды Мадонны, которая в последнее время шокирует своими выходками Лурдес, случился неприятный инцидент.

Так, Лурдес решила посетить шоу Марка Джейкобса, однако охрана, которая стояла на входе, не пустила ее. Оказалось, что дочь Мадонны просто опоздала на мероприятие. И пока она вместе с другом стояла на входе и пыталась уговорить охранников, караулившие у входа папарацци встали на ее сторону.

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