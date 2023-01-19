УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Иисус и Дева Мария в окружении полуголых апостолов: новые фото Мадонны шокировала общественность

19 января 2023, 15:55
Некоторые считают, что на этот раз Мадж зашла слишком далеко, но об этом у Чикконе свое мнение.
Мадонна
Мадонна в образе Иисуса и Девы Марии снялась для Vanity Fair / instagram.com/vanityfairspain

Американская певица Мадонна решила с размахом отпраздновать свой юбилей на большой сцене - 40 лет. Четыре десятилетия она борется со стереотипами и противоречиями, которыми пронизана поп-культура.

В канун своего большого концертного тура под названием "Четыре декады" артистка приняла участие в провокационной фотосессии для итальянского, испанского и французского номера известного глянца Vanity Fair. В объективе эпатажного фотодуэта Luigi & Iango Мадонна предстала в образах Девы Марии и женщины-Иисуса.

В частности она выполнила переосмысление библейской истории про Тайную вечерю, сделав фотоподражание известного полотна Леонардо да Винчи. "Во время последнего ужина Иисус был мужчиной и его окружали только ученики мужского пола. Я подумала, что было бы интересно перевернуть все с ног на голову, чтобы Иисус превратился в женскую энергию и был окружен ученицами. Мне нравится идея игры с противоречием, которое на самом деле не является таковым", - рассказывает она в интервью.

Тайная вечеря от Мадонны, которая на самом деле стала больше похожа на вакханалию, вызвала волну осуждения со стороны радикально настроенных приверженцев христианской религии.

Сама певица в фотосессии не видит ничего, что бы могло противоречить или оскорбить религию. Она все еще считает себя прилежной католичкой, а чужие обиды - не своей проблемой.

"Если католическая церковь не воспринимает мою работу как артистки, которая делает что-то хорошее, то это их проблема и следствие узости взглядов и неспособности увидеть, что то, что объединяет людей, проповедует свободу самовыражения и единство - это хорошо. Это отражение самого учения Иисуса и христианства, поэтому я считаю, что с их стороны это лицемерие - нападать на меня", - заявляет Мадж.

Ранее украинская певица Тина Кароль показала пикантные кадры из фотосессии, в которой она снялась полуобнаженной - в пальто на голое тело и золотых украшениях.

Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова побаловала поклонников личными кадрами прямиком из спальни в домашнем халатике.

Другие новости:

Мадонна шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:22

Война на "новом уровне": у Путина угрожают Запада за поставки мощного оружия Украине

16:09

Всего 2 простые вещи привлекут удачу на всю неделю: приметы на 20 января, которые нельзя нарушатьВидео

15:55

Иисус и Дева Мария в окружении полуголых апостолов: новые фото Мадонны шокировала общественность

15:53

Невозможно вкусный Тирамису, как в Италии: рецепт всегда получается у всехВидео

15:19

Шоколад зацвел: можно ли есть шоколад с белым налетомВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:13

Гроб Кикабидзе украсили украиским флагом

15:10

"Вертолет мог упасть из-за совокупности факторов": в ВСУ рассказали о расследовании трагедии в БроварахВидео

15:04

Франция – за Украину, но с Москвой нужен диалог: Макрон призвал к "миру с Россией" в будущемВидео

14:38

Бросила тарелку: российской ведущей "прилетело" от украинки на отдыхеВидео

Реклама
14:00

Европарламент требует международного трибунала для Путина и Лукашенко: принята резолюцияВидео

13:56

Провал планов Путина и военный переворот: историк сделал прогноз о скорой смене власти в РоссииВидео

13:51

Ни обещаний, ни извинений: 4 женских промаха, которые мужчина не способен простить

13:45

Буданов - журналистам WSJ: Если бы не Киреев, скорее всего, Киев был бы взят

13:42

"Война замедлилась": Зеленский объяснил, почему ВСУ трудно продвигаться впередВидео

13:27

Приносят удачу и достаток: какие деревья посадить в садуВидео

13:05

"100 Leopard – это капец оккупантам": эксперт сказал, как получение танков может изменить ситуацию в войнеВидео

12:59

Польша поставила ФРГ ультиматум: либо Берлин одобрит Leopard для ВСУ, либо Варшава даст их самаВидео

12:29

Я не уверен, что Путин еще жив – ЗеленскийВидео

12:06

Гаубицы, боеприпасы, гранатометы: Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи

12:04

"Режиму давно нужно положить конец": парень в 18 лет перешел границу РФ и решил воевать за УкраинуВидео

Реклама
12:00

Россия в отчаянии: Александр Коваленко - о возможностях Украины уничтожать Х-22 и С-400Видео

11:54

В горах пропал без вести популярный голливудский актерВидео

11:50

Опытные хозяйки при варке картофеля добавляют в воду секретный ингредиент: невероятный фокусВидео

11:48

Рисовая вода для волос: рецепт здоровых, блестящих и шелковистых локонов

11:24

Киевлянке отказали в собеседовании, потому что общается только на украинском и английскомВидео

10:24

Зеленский в Давосе пристыдил Германию из-за колебаний относительно поставок танков в Украину

10:19

Банка джема: Шакира рассказала, как обнаружила измену мужаВидео

10:03

Как поздравить с Крещением: светлые поздравления в светлый день

10:00

Чем заменить соду в блинчиках: 6 лайфхаков для пышного лакомства, которое тает во ртуВидео

09:52

США уже готовы помочь Украине бороться за Крым – The New York TimesВидео

09:47

Париж рассматривает передачу Украине своих основных танков Leclerc - Politico

09:45

Популярная российская актриса сломала позвоночникВидео

09:21

Нумерологический гороскоп на 2023: новые свершения, трансформации и успех

09:11

Война в Украине на пороге кульминации: эксперт спрогнозировал сроки нового наступления РФВидео

08:49

"Это просто какой-то ад": врачи рассказали, как принимали раненых в Броварах сразу после трагедииВидео

08:30

Гороскоп на сегодня 19 января 2023: Тельцам – энергия, свершения, а Девам – выдержка и самообладание

08:22

"Жизнь оккупантов станет очень неудобной": Ходжес намекнул на "бавовну" в Крыму

08:00

День Иоана Предтечи 20 января – чего нельзя ни в коем случае делать, приметы и традиции

07:49

Зубная паста, банановая кожура и еще 7 необычных способов: чем лучше всего чистить сереброВидео

07:40

У Байдена ответили Шольцу о поставках танков в Украину: "Каждая страна принимает собственное решение"

Реклама
07:11

Кроме танков Британия предоставит Украине еще более 200 единиц бронетехники

07:05

Чем опасна старая картошка: нужно соблюдать 3 правила, чтобы не отравиться

06:48

Танков и ATACAMS не будет: СМИ выяснили, что войдет в новый пакет военной помощи США Украине

06:41

Про "700 тысяч российских войск": в чем нестыковкамнение

05:32

Гороскоп на февраль 2023 года для Овнов: защита небес, прибыль и новые возможностиВидео

05:30

Как варить гречку: вас поразит невероятная хитрость опытных хозяекВидео

04:10

Сыр с циферками: зачем производители вставляют пластиковые номерки в продуктВидео

03:25

Виталина Ющенко показала пышное декольте и рельефные мышцы в коротком топе

03:20

Космический пирог для всей семьи: безупречный рецепт, который покорил весь мирВидео

02:55

Лекарство с тысячелетней репутацией: для чего нужно алоэ в доме и как оно может навредить

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять