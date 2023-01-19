Иисус и Дева Мария в окружении полуголых апостолов: новые фото Мадонны шокировала общественность

Некоторые считают, что на этот раз Мадж зашла слишком далеко, но об этом у Чикконе свое мнение.

Мадонна в образе Иисуса и Девы Марии снялась для Vanity Fair / instagram.com/vanityfairspain

Американская певица Мадонна решила с размахом отпраздновать свой юбилей на большой сцене - 40 лет. Четыре десятилетия она борется со стереотипами и противоречиями, которыми пронизана поп-культура.

В канун своего большого концертного тура под названием "Четыре декады" артистка приняла участие в провокационной фотосессии для итальянского, испанского и французского номера известного глянца Vanity Fair. В объективе эпатажного фотодуэта Luigi & Iango Мадонна предстала в образах Девы Марии и женщины-Иисуса.

В частности она выполнила переосмысление библейской истории про Тайную вечерю, сделав фотоподражание известного полотна Леонардо да Винчи. "Во время последнего ужина Иисус был мужчиной и его окружали только ученики мужского пола. Я подумала, что было бы интересно перевернуть все с ног на голову, чтобы Иисус превратился в женскую энергию и был окружен ученицами. Мне нравится идея игры с противоречием, которое на самом деле не является таковым", - рассказывает она в интервью.

Тайная вечеря от Мадонны, которая на самом деле стала больше похожа на вакханалию, вызвала волну осуждения со стороны радикально настроенных приверженцев христианской религии.

Сама певица в фотосессии не видит ничего, что бы могло противоречить или оскорбить религию. Она все еще считает себя прилежной католичкой, а чужие обиды - не своей проблемой.

"Если католическая церковь не воспринимает мою работу как артистки, которая делает что-то хорошее, то это их проблема и следствие узости взглядов и неспособности увидеть, что то, что объединяет людей, проповедует свободу самовыражения и единство - это хорошо. Это отражение самого учения Иисуса и христианства, поэтому я считаю, что с их стороны это лицемерие - нападать на меня", - заявляет Мадж.

Ранее украинская певица Тина Кароль показала пикантные кадры из фотосессии, в которой она снялась полуобнаженной - в пальто на голое тело и золотых украшениях.

Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова побаловала поклонников личными кадрами прямиком из спальни в домашнем халатике.

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