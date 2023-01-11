Всемирно известную американскую певицу Мадонну обвинили в торговле африканскими детьми и их жестокой эксплуатации.

Мадонну обвиняют в торговле и сексуальном использовании африканских детей / скриншот из видео

Всемирно известную американскую певицу Мадонну (настоящее имя – Луиза Чикконе) обвинили в торговле африканскими детьми и их эксплуатации. Об этом сообщает портал Weekly Blitz.

Благотворительная организация "Всемирная федерация Эфиопии" (The Ethiopian World Federation) потребовала от главы страны Малави Лазаруса Чакверы проверить Мадонны на причастность к сексуальной эксплуатации детей Африки, злоупотреблению властью, пропаганду гомосексуализма и трансгендерности.

Певица якобы под благородными целями, помогая семьям из Европы и США усыновлять и удочерять африканских детей, "эксплуатировала этих детей, находящихся в самой уязвимой позиции".

"Необходимо ограничить доступ Мадонны и ее соратников к Африке и африканским детям в качестве меры предосторожности, пока не будет проведено расследование торговли детьми, сексуальной эксплуатации, сексуального рабства, угроз принуждения, мошенничества, обмана и злоупотребления властью или уязвимостью детей", – говорится в обращении "Всемирной федерации Эфиопии" к президенту.

Стоит напомнить, что у самой Мадонны сейчас четверо усыновленных детей из Малави − Дэвид Банда Мвале Чикконе-Ричи, Чифундо Мерси Джеймс Чикконе, Стелла и Эстер Чикконе.

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