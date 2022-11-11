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Пожар: Рианна показала фото сзади, без лишней одежды

11 ноября 2022, 03:14

Певица Рианна поделилась очень жаркими фото в новой фотосессии.

Рианна
Рианна

Американская певица барбадосского происхождения Рианна удивила поклонников новыми горячими фото.

На своей странице в Instagram Рири выложила фото в корсете, где она позирует в безумно откровенных позах.

На фото очень сексуальная Рианна обтянута в корсет и кожаные шнурки.

Посмотреть фото можно тут.

Напомним, ранее стало известно о том, что Рианна возвращается в информационное пространство и новостные ленты - после рождения своего первенца в мае, артистка вновь готова вступить в бой со стереотипами.

Рири, помимо великолепного певческого таланта, имеет свою линию косметики и нижнего белья, ориентированного на женщин любых размеров и форм.

Часто в рамках рекламных компаний своего нижнего белья в откровенном контенте появляется и сама певица. С мая, когда на свет появился ее сын, это стало редкостью, однако недавно Рианна вновь влилась в работу. На своей странице в Instagram артистка выложила соблазнительное видео, в котором танцует в новой продукции от Savage X Fenty.

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