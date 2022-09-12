Рианна все больше: певица снова удивила своими формами в кожаном мини

Барбадосская певица и актриса Рианна, а также ее бойфренд A$AP Rocky, которые частенько в последнее время появляются на публике вместе, вышла на прогулку в очередной раз после рождения своего первенца.

Она снова удивила публику откровенным нарядом, который лишь подчеркнул ее пышные формы, которыми она может похвастаться после рождения ребенка.

В частности, Рианна выгуляла черную кожаную мини юбку, туфли-лодочки черного цвета, а также черный корсет.

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Напомним, ранее Рианна, а также ее бойфренд A$AP Rocky вышли на прогулку на улицы Нью-Йорка в среду вечером, всего через три месяца после того, как певица родила их первого сына.

Инсайдер сообщил, что они выглядели "холодными и определенно счастливыми. Она выглядела потрясающе".

34-летняя певица вышла в изумрудно-зеленой кожаной мини-юбке и подходящей к ней шелковой рубашке, которую она расстегнула достаточно низко, чтобы показать свой черный кружевной бюстгальтер.

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