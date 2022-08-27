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Располневшая Рианна вышла в свет в кожаной микро юбке

27 августа 2022, 23:34

Певица, несмотря на то, что недавно стала мамой, выходит в свет с отцом своего ребенка.

Рианна
Рианна / Instagram

Барбадосская певица и актриса Рианна, а также ее бойфренд A$AP Rocky вышли на прогулку на улицы Нью-Йорка в среду вечером, всего через три месяца после того, как певица родила их первого сына.

Инсайдер сообщил изданию Page Six, что они выглядели "холодными и определенно счастливыми. Она выглядела потрясающе".

34-летняя певица вышла в изумрудно-зеленой кожаной мини-юбке и подходящей к ней шелковой рубашке, которую она расстегнула достаточно низко, чтобы показать свой черный кружевной бюстгальтер.

Видео дня

Рианна дополнила образ парой черных туфель на каблуке с ремешками, темными солнцезащитными очками и крупными золотыми украшениями.

Фото можно посмотреть тут.

Напомним, ранее певица Рианна, которая только три месяца назад стала мамой, появилась на публике и выгуляла экстравагантные сапоги.

По информации Glamour, Рокки, отец ребенка и вторая половинка Рианны был небрежно одет в пару рваных синих джинсов, футболку с рисунком и фланель, которую он сочетал с пурпурной кепкой, а также парой кожаных сабо Gucci x Adidas.

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