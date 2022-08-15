Рианна через три месяца после беременности прогулялась в ботфортах

Беременная Рианна показала живот топлес / instagram.com/badgalriri

Певица Рианна, которая только три месяца назад стала мамой, появилась на публике и выгуляла экстравагантные сапоги.

По информации Glamour, Рокки, отец ребенка и вторая половинка Рианны был небрежно одет в пару рваных синих джинсов, футболку с рисунком и фланель, которую он сочетал с пурпурной кепкой, а также парой кожаных сабо Gucci x Adidas.

Пара не придерживается family look и в одном из интервью, Рокки заявил, что им необычайно сложно выйти из дома в чем-то одинаковом.

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Рианна и ее бойфренд держат в строгой тайне все, что касается их личной жизни и новорожденного сына. Впрочем, они все же нашли время прогуляться вдвоем.

Напомним, ранее американская певица барбадосского происхождения Рианна в мае 2022 года родила первенца - сына от ее партнера, американского репера ASAP Rocky (Акима Майерса), с которым начала встречаться в 2021 году.

Малышу Рири всего два с половиной месяца, однакое его неугомонная и амбициозная мамочка не смогла сидеть без дела и просто заботиться о ребенке.