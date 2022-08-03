Рианна в нижнем белье показала первую фотосессию через 2 месяца после родов

Рианна после родов - первая откровенная фотосессия / instagram.com/savagexfenty

Американская певица барбадосского происхождения Рианна в мае 2022 года родила первенца - сына от ее партнера, американского репера ASAP Rocky (Акима Майерса), с которым начала встречаться в 2021 году.

Малышу Рири всего два с половиной месяца, однакое его неугомонная и амбициозная мамочка не смогла сидеть без дела и просто заботиться о ребенке.

С младенцем на руках Рианна подготовила и выпустила новую коллекцию нижнего белья для собственного бренда Savage X Fenty. Ее жемчужиной стали комплекты под названием Dolled Up (кукольные). Они состоят из короткой сорочки, лиф которой украшен вышивкой, и трусиков кораллового цвета.

В одной из моделей "кукольного" белья предстала и сама певица. Это ее первая откровенная съемка после рождения сына.

Поклонники отмечают: за 2.5 месяца Рири полностью вернулась в форму, и даже еще больше похорошела - материнство ей к лицу.

Рианна после родов - первая откровенная фотосессия / instagram.com/savagexfenty

Рианна после родов - первая откровенная фотосессия / instagram.com/savagexfenty

Ранее 40-летняя герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, показала изящные лодыжки и загорелые коленки во время Гран-при Великобритании по парусному спорту в Плимуте.

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