Рианна в нижнем белье показала первую фотосессию через 2 месяца после родов

Откровенные снимки показывают, как изменило Рири материнство.
Американская певица барбадосского происхождения Рианна в мае 2022 года родила первенца - сына от ее партнера, американского репера ASAP Rocky (Акима Майерса), с которым начала встречаться в 2021 году.
Малышу Рири всего два с половиной месяца, однакое его неугомонная и амбициозная мамочка не смогла сидеть без дела и просто заботиться о ребенке.
С младенцем на руках Рианна подготовила и выпустила новую коллекцию нижнего белья для собственного бренда Savage X Fenty. Ее жемчужиной стали комплекты под названием Dolled Up (кукольные). Они состоят из короткой сорочки, лиф которой украшен вышивкой, и трусиков кораллового цвета.
В одной из моделей "кукольного" белья предстала и сама певица. Это ее первая откровенная съемка после рождения сына.
Поклонники отмечают: за 2.5 месяца Рири полностью вернулась в форму, и даже еще больше похорошела - материнство ей к лицу.
Ранее 40-летняя герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, показала изящные лодыжки и загорелые коленки во время Гран-при Великобритании по парусному спорту в Плимуте.
Также разбивший сердце Злате Огневич на романтическом реалити-шоу Холостячка Андрей Задворный удивил "обновленным" внешним видом.
Другие новости:
- Как увеличить грудь с помощью сжатия: новый лайфхак от Собчак
- Лобода показала младшую дочь и объяснила, что не так с ее именем
- А что, есть что массажировать: Киркоров на сцене приласкал свое достоинство рукой девушки