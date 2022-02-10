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Беременная Рианна снялась топлес в пикантном луке

10 февраля 2022, 19:54
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Даже в интересном положении певица излучает сексуальность и уверенность в себе.

Рианна снялась с голым животом и без белья / instagram.com/badgalriri

В конце января 2022 года стало известно, что американская певица барбадосского происхождения Рианна готовится стать матерью.

Артистка ждет первенца от своего бойфренда, репера ASAP Rocky (Раким Майерс).

Рири наслаждается своим положением и удивляет поклонников стильными "беременными" образами.

Так на своей странице в Instagram певица показала свой первый официальный выход в свет после объявления о беременности.

Похоже, после того, как необходимость хранить округлившийся животик в тайне отпала, Рианна и вовсе перестала задумываться о том, чтобы носить хотя бы нижнее белье. На новых снимках певица предстала в черной кофте с вырезами, через которые видна ее грудь без бюстгальтера, черные леггинсы со штрипками и черные босоножки на высокой шпильке. Будущая мама дополнила образ солнцезащитными очками и массивными золотыми украшениями.

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  • Беременная Рианна показала живот топлес
    Беременная Рианна показала живот топлес instagram.com/badgalriri
  • Беременная Рианна показала живот топлес
    Беременная Рианна показала живот топлес instagram.com/badgalriri
  • Беременная Рианна показала живот топлес
    Беременная Рианна показала живот топлес instagram.com/badgalriri
  • Беременная Рианна показала живот топлес
    Беременная Рианна показала живот топлес instagram.com/badgalriri
  • Беременная Рианна показала живот топлес
    Беременная Рианна показала живот топлес instagram.com/badgalriri
  • Беременная Рианна показала живот топлес
    Беременная Рианна показала живот топлес instagram.com/badgalriri

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Ранее стало известно о том, что сценарист и режиссер Квентин Тарантино станет отцом во второй раз. Его супруга, певица Даниэла Пик, находится на ранних сроках беременности.

Уже почувствовал радость отцовства 19-летний украинский певец Роман Сасанчин - его супруга подарила ему дочь в канун Нового года. Пара уже крестила малышку, которую назвали Элизабет.

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