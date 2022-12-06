Мадонна засветилась в обнимку с российской оппозиционеркой в футболке с русскими матами

Российские поклонники хвалят Мадж за выбор одежды, украинские - разочарованы.

Мадонна снялась в объятиях Надежды Толоконниковой / instagram.com/madonna

Американская певица Мадонна зашла слишком далеко в своем желании эпатировать публику, чем не на шутку разозлила своих украинских поклонников.

В начале полномасштабной войны в Украине артистка публично выразила свою поддержку и солидарность украинскому народу. Однако, спустя 9 месяцев войны, она показала разочаровывающий снимок на своей странице в Instagram.

На презентации переиздания своей фотокниги под названием "Секс" она снялась в объятиях российской певицы Надежды Толоконниковой. И хоть та является оппозиционной артисткой, членом панк-группы Pussy Riot, и даже была осуждена на 3 года за антиправительственную акцию в РФ, украинские поклонники Мадонны осудили американку за дружбу с певицей из страны-террориста.

Мадонна сфотографировалась с Толоконниковой в футболке с нецензурным ругательством на русском языке.

В комментарии под снимком тут же "набежали" поклонники "русского мира", и стали благодарить Мадж за поддержку.

Мадонна снялась в объятиях Надежды Толоконниковой / instagram.com/madonna

Ранее 39-летняя Алина Кабаева, которою называют любовницей Владимира Путина и матерью его внебрачных детей, вышла в свет в Сочи вместе с главой Газпрома.

Также внук Софии Ротару, музыкант Анатолий Евдокименко, впервые высказался о позорном бегстве из Украины - объяснил свой поступок и пожаловался на жизнь кочевника.

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