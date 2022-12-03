Стал известен пол будущего ребенка Кабаевой и Путина / Фото УНИАН, скриншот ​

39-летняя Алина Кабаева, которою называют любовницей Владимира Путина, давно ведет закрытый образ жизни и очень редко появляется на публике.

Накануне олимпийская чемпионка вышла в свет в Сочи, где приняла участие в открытии Академии художественной гимнастики.

На мероприятии Кабаева засветилась вместе с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"У сборной команды всегда был зал, а у регионов — не было. Сейчас Академия станет домом для региональных команд и клубов, ведь спорта высших достижений не бывает без массового спорта, а в массовый спорт дети приходят за своими кумирами", - заявила Кабаева на мероприятии.

Алина Кабаева / соцсети

​Дети Путина и Кабаевой

По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.

Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.

Существовали противоречивые версии этой истории. Различные местные СМИ, в том числе Corriere del Ticino, писали о рождении девочки, а недавно удаленный аккаунт в Twіtter на имя Алины Кабаевой (возможно настоящий, а возможно и фейковый) сообщил о рождении мальчика. По другим сообщениям, Кабаева родила близнецов.

Газета Blick писала, что Путин мог сопровождать Кабаеву и, возможно, оставался с ней в клинике. В любом случае Кремль отрицал, что Путин является отцом одного или нескольких детей Кабаевой.

Официально известно о двух дочерях Владимира Путина, рожденных в его браке с Людмилой Шкребневой. Старшая дочь Мария родилась 28 апреля 1985 года в Ленинграде, а младшая Катерина - 31 августа 1986 года в Дрездене. Вопреки тому, что общественность знала о рождении этих детей, Путин никогда публично не признавал, что у него есть наследники.

"У меня есть личная жизнь, в которую я не допускаю вмешательства. Ее нужно уважать", - всегда говорил Путин.

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