Внук Ротару впервые высказался о позорном бегстве из Украины

Анатолий Евдокименко / скриншот

Внук Софии Ротару Анатолий, которого несколько месяцев назад задержали на границе при попытке бегства из Украины, уже пробует себя в музыке и уже взял сценический псевдоним SHMN.

Сейчас Анатолий обосновался в Европе и хочет покорить мир, а побег из Украины он назвал вынужденным.

"Этот год, безусловно, был самым сложным в моей жизни, но также и самым преобразующим, должен сказать. Я вынужден был покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Более шести месяцев жил жизнью настоящего кочевника, которая многому научила меня, подарила новый взгляд на происходящее", — признался 28-летний музыкант в одном из интервью.

Напомним, 7 марта, на границе с Молдовой, возле города Могилев-Подольский задержали восемь украинцев призывного возраста. В сопровождении поводыря - гражданина Молдовы - мужчины пытались незаконно пересечь границу Украины на лодке. Среди задержанных оказались Руслан и Анатолий Евдокименко – сын и внук певицы Софии Ротару.

Также сообщалось, что 28-летний Анатолий Евдокименко, старший внук легендарной украинской певицы Софии Ротару, после того, как оскандалился своим неудавшимся бегством из Украины через молдавскую границу, вышел на связь и выложил в Сеть новый альбом своих песен. Мама музыканта Светлана Евдокименко расхвалила сына и не постеснялась вспомнить о его "патриотизме"

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