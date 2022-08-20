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Внук Ротару после попытки бегства из Украины вышел на связь: мама расхвалила его за "патриотизм"

20 августа 2022, 21:18

Внук знаменитой украинской певицы Софии Ротару 28-летний Анатолий Евдокименко и вышел на связь и выложил в Сеть целый новый альбом своих песен.

Ротару
София Ротару и Анатолий Евдокименко / коллаж фото УНИАН и Instagram

28-летний Анатолий Евдокименко, старший внук легендарной украинской певицы Софии Ротару, после того, как оскандалился своим неудавшимся бегством из Украины через молдавскую границу, вышел на связь и выложил в Сеть новый альбом своих песен. Мама музыканта Светлана Евдокименко расхвалила сына и не постеснялась вспомнить о его "патриотизме" в своем Instagram.

Она считает, что у ее сына есть "независимая украинская душа и крепкий дух", как и у всех граждан Украины.

Внук Ротару после попытки бегства из Украины вышел на связь: мама расхвалила его за 'патриотизм'

Сам Евдокименко пытался пиарить свои новые песни на своей странице в социальной сети Instagram, где его пост, кстати, лайкнула и сама София Ротару.

Впрочем, лишними словами артист не разбрасывался, поэтому и расхвалить творчество музыканта пришлось его маме Светлане Евдокименко.

"Все мы столкнулись с явным, неприкрытым злом. Исчезли полутона. И все же наши души обретают силу в вере, истине, любви! За это время весь мир чувствовал единение и был связан с независимой украинской душой!", – написала она.

Напомним, СМИ сообщали, что в понедельник, 7 марта, на границе с Молдовой, возле города Могилев-Подольский задержали восемь украинцев призывного возраста. В сопровождении поводыря - гражданина Молдовы - мужчины пытались незаконно пересечь границу Украины на лодке.

Сообщалось, что среди задержанных оказались Руслан и Анатолий Евдокименко – сын и внук певицы Софии Ротару.

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Автор: Егор Бунин
София Ротару Анатолий Евдокименко новости шоу бизнеса
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