Внук Ротару после попытки бегства из Украины вышел на связь: мама расхвалила его за 'патриотизм'

София Ротару и Анатолий Евдокименко / коллаж фото УНИАН и Instagram

28-летний Анатолий Евдокименко, старший внук легендарной украинской певицы Софии Ротару, после того, как оскандалился своим неудавшимся бегством из Украины через молдавскую границу, вышел на связь и выложил в Сеть новый альбом своих песен. Мама музыканта Светлана Евдокименко расхвалила сына и не постеснялась вспомнить о его "патриотизме" в своем Instagram.

Она считает, что у ее сына есть "независимая украинская душа и крепкий дух", как и у всех граждан Украины.

Сам Евдокименко пытался пиарить свои новые песни на своей странице в социальной сети Instagram, где его пост, кстати, лайкнула и сама София Ротару.

Впрочем, лишними словами артист не разбрасывался, поэтому и расхвалить творчество музыканта пришлось его маме Светлане Евдокименко.

"Все мы столкнулись с явным, неприкрытым злом. Исчезли полутона. И все же наши души обретают силу в вере, истине, любви! За это время весь мир чувствовал единение и был связан с независимой украинской душой!", – написала она.

Напомним, СМИ сообщали, что в понедельник, 7 марта, на границе с Молдовой, возле города Могилев-Подольский задержали восемь украинцев призывного возраста. В сопровождении поводыря - гражданина Молдовы - мужчины пытались незаконно пересечь границу Украины на лодке.

Сообщалось, что среди задержанных оказались Руслан и Анатолий Евдокименко – сын и внук певицы Софии Ротару.

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