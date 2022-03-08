Сына и внука Софии Ротару задержали вместе с другими уклонистами на границе Украины - СМИ

Внук Софии Ротару / скриншот видео

В понедельник, 7 марта, на границе с Молдовой, возле города Могилев-Подольский задержали восемь украинцев призывного возраста. В сопровождении поводыря - гражданина Молдовы - мужчины пытались незаконно пересечь границу Украины на лодке.

Как сообщает Украинская правда в Twitter, среди задержанных оказались Руслан и Анатолий Евдокименко – сын и внук певицы Софии Ротару.

За уклонение от призыва по мобилизации согласно статье 336 Уголовного кодекса грозит лишение свободы сроком от двух до пяти лет. А за незаконное пересечение границ Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

В случае повторного совершения тех же действий или совершения их в группе – от трех до пяти лет.

Українці під проводом громадянина Молдови намагались втекти з країни на човні. Серед них – син і онук співачки Софії Ротару. pic.twitter.com/dKSfMcii3T Реклама March 8, 2022

Как сообщал Главред, скрипачка из Харькова Вера Литовченко превратила укрытие, в котором жители дома прячутся от российских бомбардировок, в импровизированную сцену. Здесь она играет на скрипке, пытаясь своей музыкой перекрыть оглушительный грохот бомб.

Тем временем украинская певица Наталья Могилевская находится в Киеве во время войны в Украине. Она рассказала, что вместо сольных концертов на сценах из-за боевых действий вынуждена петь в метро, где прячется во время воздушной тревоги.

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