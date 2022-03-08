"Пою в метро": Могилевская рассказала, как война изменила ее жизнь.

Наталья Могилевская поет в метро / Instagram

Украинская певица Наталья Могилевская находится в Киеве во время войны в Украине. Она рассказала, что вместо сольных концертов на сценах из-за боевых действий вынуждена петь в метро, где прячется во время воздушной тревоги.

"Это (война - ред.) было неожиданно. То, что в центре Европы может происходить такое, это просто невероятно. Моя жизнь изменилась, потому что у меня должен был быть концерт 8 марта. Я готовила даже два концерта в Киеве и огромный тур… Вместо этого я пою, но пою в метро с людьми… Они в панике и я в панике… Я даже не знаю, кто кого поддерживает больше – я или они меня… Потому что ты занят чем-то вместо того, чтобы... Мы все не едим, все не спим, мы все как проснулись 24 февраля, так и не засыпали больше. Это просто ужас, что происходит", - сказала певица ночью 8 марта в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканах.

Также она обратилась к Европе и миру с просьбой помочь остановить войну в Украине.

"Хочу сделать обращение к Европе, поблагодарить их за то, что они принимают наших людей и за то, что помогают нам. Но, мне кажется, пора сделать серьезный, окончательный, конкретный шаг. Мир способен на то, чтобы это остановить. И мы все смотрели, как восемь лет назад был был забран Крым. И никто ничего не сделал! Мы не смогли ничего поделать. И поэтому выросла такая уверенность у этих людей, что они могут забрать, себе позволить происходящее - настоящую войну, настоящее горе. Поэтому мне кажется, что нужно срочно это остановить. Вот я хочу попросить закрыть небо, я хочу попросить помочь нам, потому что мы не можем держать столь серьезный удар, мы побеждаем его, но…", - сказала Могилевская.

Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь. В городе нет ни одного уцелевшего района.

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