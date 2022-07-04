"Мне казалось, я вижу сон": внук Софии Ротару после неудачного побега из Украины нарушил молчание

Музыкант поделился личными переживаниями с поклонниками. Бабушка его поддержала.
Старший внук певицы Софии Ротару, музыкант Анатолий Евдокименко впервые за долгое время опубликовал личный пост в социальных сетях. О молодом человеке было мало что слышно после того, как он вместе с отцом, единственным сыном Софии Ротару, Русланом Евдокименко, был пойман на границе с Молдавией при попытке покинуть страну незаконным путем в начале полномасштабной войны в Украине.
Анатолий пишет электронную музыку, в начале февраля выпустил альбом под названием Interstice (промежуток - прим. редактора). После этого события в его музыкальной карьере, на его странице в Instagram редко появлялась личная информация - лишь презентация новых треков.
Однако недавно наследник Ротару все же нарушил молчание - он опубликовал свое черно-белое фото с весьма загадочной подписью. На снимке Анатолий позировал, полулежа в кресле с очень задумчивым выражением лица.
Кадр он прокомментировал короткой фразой: "I felt like I was watching a dream I’d never wake up from…" (Мне казалось, что я вижу сон, от которого уже никогда не проснусь… - прим. редактора).
Что именно "приснилось" Анатолию, так и остается загадкой, ответ на которую, похоже, знает лишь его семья. В комментариях под фото отметились и его отец, и мать, и сестра, а также звездная бабушка. Все они оставили восторженные эмодзи.
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Ранее внучка Софии Ротару, модель и блогерка София Евдокименко призвала интернациональное сообщество оказывать любую посильную помощь Украине.
Также она растрогала поклонников семейным фото, которым призналась своим родным в любви - из-за войны в Украине девушка не может увидеться с ними.
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