Не молчит, как бабушка: внучка Софии Ротару призвала мировое сообщество помочь Украине и украинцам

София Евдокименко поддержала Украину / instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Софии Ротару, модель и блогерка София Евдокименко призвала интернациональное сообщество оказывать любую посильную помощь Украине.

Пока ее именитая бабушка предпочитает молчать о войне в Украине, отделавшись лишь цитатой из знаменитой песни, дескать ей "сумно аж за край", Соня Евдокименко предпочитает использовать главное оружие блогера - свою популярность.

Модель не стала прикрываться "аполитичностью", а признала войну и зверства, которые творятся на ее родной Украине.

София Евдокименко не стала писать о мире во всем мире. Вместо общих фраз она оставила своим подписчикам четкие инструкции о том, как именно они могут помочь Украине и украинцам, которые страдают от зверств российских оккупантов.

"Мое интернациональное сообщество! Я призываю всех вас принять меры и #StandWithUkraine. Делайте пожертвования, отправляйте гуманитарные грузы, присоединяйтесь к акциям протеста в ваших городах, принимайте украинцев, нанимайте украинцев, будьте в курсе событий из надежных источников, занимайтесь волонтерством или помогайте профессионально", - написала внучка Ротару.

Также в сторис девушка выложила список полезных для волонтеров и тех, кто ищет помощи, онлайн-ресурсов.

Читайте такжеАвторка "Никогда мы не будем братьями" обратилась к РФ с жутким пророчеством

Ранее на границе с Молдовой, возле города Могилев-Подольский задержали восемь украинцев призывного возраста, среди которых оказались Руслан и Анатолий Евдокименко – сын и внук певицы Софии Ротару. - отец и брат Софии Евдокименко. За незаконное пересечение границы во время военного положения им может грозить до 5 лет тюрьмы.

Другие новости: