"Сумно аж за край": почему София Ротару молчит о войне в Украине

Директор артистки рассказал, что она старается быть дружной со всеми народами постсоветского пространства.
Советская и украинская певица София Ротару с начала войны в Украине хранит практически абсолютное молчание.
Исполнительница песни про "Одну калину за вікном і Україну, бо в нас іншої нема" вышла на связь лишь единожды - 28 февраля, выразив глубокую скорбь о трагических событиях в Украине. Впрочем, своей международной любовью певица не воспользовалась - мира родной Украине она пожелала, но уличать врагов в их преступной агрессии не стала.
Практически месяц о Софии Ротару ничего не слышно. По словам ее директора Сергея Лаврова, он давно не общался с артисткой, а на фоне войны в Украине и вовсе боится ей звонить.
На вопрос, почему же Ротару не говорит о военной агрессии Кремля в Украине, Лавров выразил предположение, что дело в аполитичности "хуторянки".
"София Михайловна всегда была аполитична, старалась избегать разговоров на эти темы. Она Народная артистка СССР и одинаково хорошо относилась ко всем бывшим союзным республикам", - заявил он.
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Ранее на границе с Молдовой, возле города Могилев-Подольский задержали восемь украинцев призывного возраста, среди которых оказались Руслан и Анатолий Евдокименко – сын и внук певицы Софии Ротару. За незаконное пересечение границы во время военного положения им может грозить до 5 лет тюрьмы.
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