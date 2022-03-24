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"Сумно аж за край": почему София Ротару молчит о войне в Украине

24 марта 2022, 19:12

Директор артистки рассказал, что она старается быть дружной со всеми народами постсоветского пространства.

София Ротару о войне в Украине - директор певицы объяснил молчание / instagram.com/sofiarotaru.official

Советская и украинская певица София Ротару с начала войны в Украине хранит практически абсолютное молчание.

Исполнительница песни про "Одну калину за вікном і Україну, бо в нас іншої нема" вышла на связь лишь единожды - 28 февраля, выразив глубокую скорбь о трагических событиях в Украине. Впрочем, своей международной любовью певица не воспользовалась - мира родной Украине она пожелала, но уличать врагов в их преступной агрессии не стала.

Практически месяц о Софии Ротару ничего не слышно. По словам ее директора Сергея Лаврова, он давно не общался с артисткой, а на фоне войны в Украине и вовсе боится ей звонить.

На вопрос, почему же Ротару не говорит о военной агрессии Кремля в Украине, Лавров выразил предположение, что дело в аполитичности "хуторянки".

"София Михайловна всегда была аполитична, старалась избегать разговоров на эти темы. Она Народная артистка СССР и одинаково хорошо относилась ко всем бывшим союзным республикам", - заявил он.

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Ранее на границе с Молдовой, возле города Могилев-Подольский задержали восемь украинцев призывного возраста, среди которых оказались Руслан и Анатолий Евдокименко – сын и внук певицы Софии Ротару. За незаконное пересечение границы во время военного положения им может грозить до 5 лет тюрьмы.

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