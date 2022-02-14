Сидевшая помощница Софии Ротару рассказала о вредных привычках певицы: "Агрессия была, да"

Ольга Коняхина рассказала, что Ротару становилась агрессивной по отношению к близким, когда выпьет / instagram.com/sofiarotaru.official

Бывшая концертный директор Софии Ротару Ольга Коняхина, отсидевшая три года за растрату ее средств, дала на российском телевидении откровенное интервью, изобличающее вредные привычки и скверный характер артистки.

Так Коняхина заявила, что попытки Руслана Евдокименко, единственного сына Ротару, поддержать ее светлый образ пай-девочки заявлениями, дескать мама тяжелее бокала вина никогда ничего в руках не держала, смешны и неправдивы - София Михайловна может "принять на грудь" и не гнушается крепких напитков.

"И коньяк, и виски, и водка — все пилось. Все пилось, да, абсолютно. И причем так, что даже я не выдерживала конкуренции", - вспоминает крестная мать шоу-бизнеса.

Правда, выпивала певица исключительно в узком кругу семьи и приближенных - под градусом Ротару становилась слишком откровенной и агрессивной, поэтому на публике она от алкогольных напитков отказывается.

Особенно доставалось тем, кто как Коняхина, исполнял роль спутников и подруг Ротару: "При ней все время кто-то был, я имею в виду либо помощница по дому, либо ее костюмеры. У нее есть подруга-костюмер, и она ее тоже, кстати, очень часто унижает. Она всех, кто близко к ней, может унизить очень легко, прямо как нечего делать".

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Напомним, Ольга Коняхина ранее исполняла роль концертного директора Софии Ротару. Была осуждена за мошенничество в особо крупном размере - брала предоплату за концерты артистки (около половины от всего гонорара), но деньги присваивала себе. Получила наказание в виде лишения свободы на 6 лет, но отсидела только три года.

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