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София Ротару показала семью в полном составе - "засветилась" даже избранница красавца-внука

3 января 2022, 11:18
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Певица на семейном новогоднем фото выглядит свежей и цветущей.

София Ротару показала, как встретила Новый год / instagram.com/sofiarotaru.official

Певица София Ротару показала редкое семейное фото с уютного празднования Нового года.

Из-за высокой занятости семья в полном составе встречается не очень часто. Но Новый год - время чудес. К счастью, на семейный праздник собрались все близкие люди Софии Михайловны.

Момент единения был заснят для семейного архива.

Певица отметила Новый 2022 год в компании своего сына Руслана Евдокименко и его жены Светланы, которые за пару дней до праздника отмечали годовщину свадьбы, свахи Людмилы Белоусовой, и внуков - Анатолия и Софии Евдокименко.

"Берегите своих близких! ❤️С Новым годом!", - поздравила под фото своих фанатов София Михайловна.

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София Ротару встретила Новый год в кругу семьи / instagram.com/sofiarotaru.official

Поклонники были рады видеть Ротару в кругу семьи. Они поздравили артистку с Новым годом, и пожелали всех благ ей и ее близким:

"Как радостно видеть Вас! Лучшая! С Новым годом! Берегите себя! ❤️"

"Прекрасная семья!!! Будьте всегда счастливы и здоровы!!!! С Новым годом!!!❤❤❤"

"С Наступающим Новым годом! вас София Михайловна и вашу семью! Пусть радость ожидания волшебства озаряет ваш дом и дарует уют и гармонию! ❤️"

"С новым годом!!! Здоровья, благополучия Вам и Вашей семье!!! ❤️❤️❤️❤️❤️"

Сваха Софии Михайловны Людмила Белоусова также поделилась праздничным кадром. На нем запечатлены Руслан Евдокименко с супругой, и их дети - София и Анатолий, с избранниками.

Младшее поколение семьи Евдокименко-Ротару с возлюбленными / instagram.com/belludmila8

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Ранее Надежда Мейхер в откровенном праздничном наряде рассказала, как нужно любить себя.

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