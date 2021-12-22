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Самая крутая пластика, но есть недостаток: пластический хирург указал на нюанс на лице Софии Ротару

22 декабря 2021, 11:22
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Владимир Плахотин сказал, что в случае Софии Ротару "тяжелая артиллерия" пластики сочетается с более щадящими косметологическими процедурами.

София Ротару
Как выглядела София Ротару в молодости и сейчас / коллаж Главред

Народная артистка Украины София Ротару в свои 74 года выглядит великолепно, но тем не менее пластический хирург Владимир Плахотин заметил недостаток, допущенный во время операций красоты. В частности, специалисту сразу бросились в глаза "перекачанные щеки" певицы.

Плахотин отметил, что помимо невероятной природной красоты София Михайловна может похвастаться наилучшими результатами пластики, передает КП.

"Это наше все, девушка без возраста и с безграничными возможностями для "тюнинга": на него София Михайловна не жалеет средств. Из всех представленных артистов у нее самая крутая пластика", - сказал он.

По словам Плахотина, молодость Ротару – работа хирургов. На свои невероятные перевоплощения звезда не жалеет времени и денег. Однако на ее лице все же есть недостаток, который специалист быстро вычислил.

"Мне, как пластическом хирургу, бросаются в глаза перекачанные щеки - в районе скул по 5-6 "кубиков" геля, это очень приличный объем", - отметил он.

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"Конечно, у Ротару прекрасно подтянут овал лица: на мой взгляд, таких процедур было, как минимум, две-три. Хирургически скорректированы верхние и нижние веки", - добавил пластический хирург.

Он отметил, что в случае Софии Ротару мы видим грамотный микс, когда "тяжелая артиллерия" пластики сочетается с более щадящими косметологическими процедурами.

"Певица, как говорится, на ботоксе. Но нельзя не отметить и ее невероятную природную красоту, мощные гены - это идеальная основа для работы пластического хирурга", - резюмировал Плахотин.

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Как сообщал Главред, в Днепре к медикам на операционный стол попала 14-летняя школьница, которая хотела увеличить себе губы. И уколола в этот орган косметическое масло для лица. Девушке повезло, что врачи успели спасти ее нижнюю губу − под общим наркозом им удалось удалить масло. В общей сложности врачи сделали три операции.

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