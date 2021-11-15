София Ротару выступит в Москве после скандального заявления про Крым

София Ротару даст концерт в Москве / instagram.com/sofiarotaru.official

Певица София Ротару после скандала, разгоревшегося в России вокруг высказывания ее сестры, Аурики Ротару, о Крыме, едет в Москву с концертом.

Об этом стало известно из социальных сетей: на официальной странице российского фестиваля Песня года опубликована афиша со списком приглашенных звезд. На первом месте - имя Софии Ротару.

Концерт состоится 4 декабря, в Москве, во Дворце спорта Мегаспорт. Фестиваль Песня года в 2021 году отметит юбилей - 50 лет.

София Ротару принимает участие в фестивале Песня года с 1973 года. За это время она пропустила концерт лишь единожды - в 2018 году, после введения военного положения в 10 областях Украины.

Тогда певица отказалась от всех мероприятий на территории России, чтобы не расстраивать радикально настроенных соотечественников. Однако на втором концерте фестиваля в Дюссельдорфе в том же году Ротару выступила.

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Список артистов, приглашенных на Песню года 2021 / instagram.com/pesnyagoda_official

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Ранее стало известно, как выглядит София Ротару без грима и ретуши.

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