София Ротару выступит в Москве после скандального заявления про Крым

Певица на первом месте в списке приглашенных на один из крупнейших музыкальных фестивалей России.
Певица София Ротару после скандала, разгоревшегося в России вокруг высказывания ее сестры, Аурики Ротару, о Крыме, едет в Москву с концертом.
Об этом стало известно из социальных сетей: на официальной странице российского фестиваля Песня года опубликована афиша со списком приглашенных звезд. На первом месте - имя Софии Ротару.
Концерт состоится 4 декабря, в Москве, во Дворце спорта Мегаспорт. Фестиваль Песня года в 2021 году отметит юбилей - 50 лет.
София Ротару принимает участие в фестивале Песня года с 1973 года. За это время она пропустила концерт лишь единожды - в 2018 году, после введения военного положения в 10 областях Украины.
Тогда певица отказалась от всех мероприятий на территории России, чтобы не расстраивать радикально настроенных соотечественников. Однако на втором концерте фестиваля в Дюссельдорфе в том же году Ротару выступила.
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Ранее стало известно, как выглядит София Ротару без грима и ретуши.
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