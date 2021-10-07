"Какой мужчина!" Внук Софии Ротару произвел фурор новым образом с отдыха

Редкие кадры появились в Сети благодаря Соне Евдокименко, младшей внучке Ротару.
Модель, певица и блогерка Соня Евдокименко, известная не в последнюю очередь благодаря именитой бабушке, активно ведет влог о путешествиях и стиле жизни.
На одном из последних видео девушка засняла своего старшего брата – музыканта Анатолия Евдокименко.
Свежий пост Софии о Флоренции привлек к себе значительное внимание.
И дело не только в красивых местах города Ренессанса или очаровательных образах Евдокименко-младшей.
В кадре влога несколько раз мелькал старший брат Сони – Анатолий. По ролику видно, что волосы молодого человека стали еще длиннее, чем прежде, а также он отрастил бороду. Подобный образ сделал внука Софии Ротару похожим на молодого голливудского актера.
Анатолий – нередкий гость во влогах девушки. Очевидно, Соня предпочитает семейные путешествия. В ее кадр также часто попадают родители, и даже именитая бабушка – София Ротару.
Читайте такжеПлемянница Ротару поразила фантазию загорелыми формами на диком пляжеСам Анатолий также личность творческая. Молодой человека пишет электронную музыку под псевдонимом SHMN.
Прежде молодого человека уже сравнивали с голливудскими актерами. Фото, выложенное Соней Евдокименко ко Дню рождения брата, напомнило поклонникам молодого Орландо Блума.