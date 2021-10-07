"Какой мужчина!" Внук Софии Ротару произвел фурор новым образом с отдыха

Соня Евдокименко показала красавца-брата / instagram.com/iamsofiaeve

Модель, певица и блогерка Соня Евдокименко, известная не в последнюю очередь благодаря именитой бабушке, активно ведет влог о путешествиях и стиле жизни.

На одном из последних видео девушка засняла своего старшего брата – музыканта Анатолия Евдокименко.

Свежий пост Софии о Флоренции привлек к себе значительное внимание.

И дело не только в красивых местах города Ренессанса или очаровательных образах Евдокименко-младшей.

В кадре влога несколько раз мелькал старший брат Сони – Анатолий. По ролику видно, что волосы молодого человека стали еще длиннее, чем прежде, а также он отрастил бороду. Подобный образ сделал внука Софии Ротару похожим на молодого голливудского актера.

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Внук Ротару покорил Сеть / instagram.com/iamsofiaeve

Анатолий – нередкий гость во влогах девушки. Очевидно, Соня предпочитает семейные путешествия. В ее кадр также часто попадают родители, и даже именитая бабушка – София Ротару.

Читайте такжеПлемянница Ротару поразила фантазию загорелыми формами на диком пляжеСам Анатолий также личность творческая. Молодой человека пишет электронную музыку под псевдонимом SHMN.

Прежде молодого человека уже сравнивали с голливудскими актерами. Фото, выложенное Соней Евдокименко ко Дню рождения брата, напомнило поклонникам молодого Орландо Блума.