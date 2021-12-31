Надежда Мейхер в откровенном праздничном наряде рассказала, как нужно любить себя

Певица оставила своим поклонникам интригующее послание.
Певица, актриса и ведущая Надежда Мейхер решила закончить 2021 год на философской ноте.
Артистка поделилась соблазнительным фото, на котором предстала в откровенном платье с шипастыми погонами и глубоким лифом.
На снимках она счастливо улыбается. Основной посыл своего поста Мейхер выразила в хэштегах - "любовь к себе", "изменить мир" и "изменить жизнь".
Также под фото певица оставила необычное послание-обращение к своим поклонникам: "Любить… !!!!
Любить свой каждый миг из жизни!
Любить не причиняя вред,
Не посягая на личное пространство.
Любить не ожидая вслед…
Любить, храня в душе надежду, чтоб в миг смуты озарить себя,
Ведь может никого не оказаться рядом, лишь любовь своя.
Так пусть наполниться всё ею, вся Ваша, Наша необъятная суть,
Ведь самый главный враг и лучший друг — МЫ.
И знайте, помните, дерзайте —
Любить не поздно никогда — начав с СЕБЯ!
Пусть ВсеВышний Нам подскажет верный путь!!!! И нам не отвернуться от него , а значит и от себя. Ведь мы Часть высшего разума, внутри нас целая вселенная!!!"
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