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Надежда Мейхер в откровенном праздничном наряде рассказала, как нужно любить себя

31 декабря 2021, 18:26
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Певица оставила своим поклонникам интригующее послание.

Мейхер в откровенном наряде обратилась к фанатам / instagram.com/nadyameiher

Певица, актриса и ведущая Надежда Мейхер решила закончить 2021 год на философской ноте.

Артистка поделилась соблазнительным фото, на котором предстала в откровенном платье с шипастыми погонами и глубоким лифом.

На снимках она счастливо улыбается. Основной посыл своего поста Мейхер выразила в хэштегах - "любовь к себе", "изменить мир" и "изменить жизнь".

Также под фото певица оставила необычное послание-обращение к своим поклонникам: "Любить… !!!!

Любить свой каждый миг из жизни!

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Любить не причиняя вред,

Не посягая на личное пространство.

Любить не ожидая вслед…

Любить, храня в душе надежду, чтоб в миг смуты озарить себя,

Ведь может никого не оказаться рядом, лишь любовь своя.

Так пусть наполниться всё ею, вся Ваша, Наша необъятная суть,

Ведь самый главный враг и лучший друг — МЫ.

И знайте, помните, дерзайте —

Любить не поздно никогда — начав с СЕБЯ!

Пусть ВсеВышний Нам подскажет верный путь!!!! И нам не отвернуться от него , а значит и от себя. Ведь мы Часть высшего разума, внутри нас целая вселенная!!!"

Надежда Мейхер пожелала поклонникам в новом году изменить свою жизнь / instagram.com/nadyameiher

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