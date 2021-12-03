Надежда Мейхер в кружевном бюстгальтере с вырезами показала декольте, в котором можно утонуть

Надежда Мейхер позировала в пиджаке и кружевном бюстгальтере / instagram.com/nadyameiher

Певица, актриса и ведущая Надежда Мейхер заманила в свои соблазнительные сети более 360 тысяч подписчиков в Instagram.

Там сногсшибательная брюнетка порой делится пикантными кадрами. Артистка смело демонстрирует свои аппетитные изгибы в привлекательных нарядах, и даже из обычного строгого костюма может сделать манящую конфетку.

На новом фото Мейхер надела классический однобортный пиджак мужского кроя из серой и синей тканей. Пуговицы верхней одежды наглухо застегнуты, однако это лишь разожгло воображение фанатов.

В вырезе пиджака певица показала глубокое декольте с пышной грудью, затянутой в кружевной лиф с прорезями.

Фотографию Надежда Мейхер подписала коротко и лаконично: "Своя ЖенстВенность…"

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Надежда Мейхер показала глубокое декольте / instagram.com/nadyameiher

Поклонники в комментариях к манящему кадру согласились - женственности у артистки не занимать:

"Почему так декольте прикрыли? Там же самая красота!"

"Мне думается, что Надя - самая сексуальная и женственная женщина ❤️❤️❤️"

"Очень стильные фотографии. А взгляд ❤️"

"Удивительно хороша!"

"Ваша женственность выглядит великолепно!"Читайте такжеМокрая партнерша MELOVIN по Танцам со звездами сверкнула стройным телом в прозрачном белье

Ранее Надежда Мейхер обнажила пикантную татуировку на голых ягодицах.

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