Появилось видео Денисенко и Цымбалюка в нескромный момент - детали

Вы узнаете:
- Денисенко сняла видео с Цымбалюком
- В каком виде показался актер
Украинская актриса Наталка Денисенко показала общую работу с актером Тарасом Цымбалюком.
На своей странице в Instagram Денисенко опубликовала шуточное видео, которое снято вместе с актером в лесу.
"Когда решила снять напряжение и пошла покричать в лесу…" – отметила актриса.
На кадрах Денисенко показалась в стильном наряде и громко кричала, чем напугала Тараса, который выбежал с расстегнутыми штанами.
Напомним, актерам уже давно приписывают роман, но знаменитости отрицают слухи. Наталка даже называет Тараса братом, ведь они очень тесно дружат и часто снимаются вместе в разных проектах.
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Кто такая Наталка Денисенко?
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
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