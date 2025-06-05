Появилось видео Денисенко и Цымбалюка в нескромный момент - детали

Денисенко и Цымбалюк часто бывают вместе.

https://stars.glavred.info/poyavilos-video-denisenko-i-cymbalyuka-v-neskromnyy-moment-detali-10671017.html Ссылка скопирована

Наталка Денисенко - с кем дружит / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

Денисенко сняла видео с Цымбалюком

В каком виде показался актер

Украинская актриса Наталка Денисенко показала общую работу с актером Тарасом Цымбалюком.

На своей странице в Instagram Денисенко опубликовала шуточное видео, которое снято вместе с актером в лесу.

видео дня

"Когда решила снять напряжение и пошла покричать в лесу…" – отметила актриса.

Наталка Денисенко в лесу / фото: скрин instagram.com, Наталка Денисенко

На кадрах Денисенко показалась в стильном наряде и громко кричала, чем напугала Тараса, который выбежал с расстегнутыми штанами.

Напомним, актерам уже давно приписывают роман, но знаменитости отрицают слухи. Наталка даже называет Тараса братом, ведь они очень тесно дружат и часто снимаются вместе в разных проектах.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак, которая живет и работает в стране-оккупанте РФ, показала фото со своей единственной дочерью Софией. Певица опубликовала снимок, на котором видно, что Соня по росту догоняет маму.

А также Александра Кучеренко показала кадры из новой фотосессии. Модель позировала в блестящем красном платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Образ был дополнен элегантным пучком и естественным макияжем, подчеркнув красоту модели.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Наталка Денисенко? Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред