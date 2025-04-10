"Злоба, обиды": Наталка Денисенко поразила громким признанием

Наталка Денисенко критику в свою сторону воспринимает по-разному.

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Наталка Денисенко - критика / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Кратко:

Наталка Денисенко высказалась о критике

Актриса поделилась своими мыслями

Украинская популярная актриса Наталка Денисенко часто попадает под хейт в соцсетях и не только, но она научилась отличать конструктивную критику от агрессии со стороны других.

В интервью Главреду Денисенко отметила, что часто люди вкладывают свою боль в обидные слова в ее сторону.

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"Я давно поняла, что хейт – это не обо мне, а о тех, кто его распространяет. Когда человек счастлив, он не нуждается кого-то унижать или выражать агрессию. А вот когда внутри накапливается боль, разочарование или неудовлетворенность жизнью, этот негатив ищет выход и часто выливается на тех, кто просто на виду", - отметила актриса.

Наталка Денисенко / фото: пресслужба Наталки Денисенко

Также Наталка рассказала, как реагирует на важные замечания, а какие пропускает.

Наталка Денисенко занята новыми проектами / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Сегодня я отношусь к критике избирательно. Если это конструктивные замечания, я их принимаю, анализирую и делаю выводы. Но если это просто злоба, обиды или попытки задеть — это не мое. Я не разрешаю чужим негативным эмоциям становиться частью моей жизни. Есть хорошее выражение: "Что внутри тебя, то ты и транслируешь в мир". Я выбираю внутреннее спокойствие, радость и поддержку", - подытожила Денисенко.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

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Наталка Денисенко - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, актриса Наталка Денисенко прокомментировала скандал вокруг Остапчука, Буше и Позитива. Она очень недовольна, что общество навязывает женщинам свои стандарты красоты.

А также ранее Наталка Денисенко вернулась с отдыха в Турции домой, где ее ожидал неприятный сюрприз. Увы, для артистки отпуск обернулся неприятностями на коже, Наталка показала честное фото без макияжа и фильтров.

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Кто такая Наталка Денисенко? Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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