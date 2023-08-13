"Общество навязывало формы красоты": Наталка Денисенко жестко прокомментировала скандал с Остапчуком и Дантесом

Известная украинская артистка кино и дубляжа Наталка Денисенко особо прокомментировала скандал вокруг Остапчука, Буше и Позитива.

https://stars.glavred.info/obshchestvo-navyazyvalo-navyazyvalo-formy-krasoty-natalka-denisenko-zhestko-prokommentirovala-skandal-s-ostapchukom-i-dantesom-10492939.html Ссылка скопирована

Денисенко прокомментировала скандал с Остапчуком и Позитивом / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная украинская артистка Наталка Денисенко прокомментировала недавний скандал, который поднялся в Сети после высказываний по поводу женщин шоумена и актера Владимира Остапчука. Свою позицию она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Никто не виноват, что мужчины имеют какие-то свои предубеждения по поводу красоты. Иногда, чаще именно женщины бывают более жестокими в высказываниях друг к другу. Я это знаю точно, потому что на один мужчина не говорил того, что говорили "подружки". О травле подростками сверстников – я вообще молчу. Веками общество навязывало какие-то формы и правила красоты и поведения. Мой муж вообще не замечает, когда гладкие ножки, а когда – нет. Зато четко замечает мое состояние, "блеск в глазах", мои чувства, энергию" – написала Денисенко.

Напомним, поп-певец Позитив, телеведущий Владимир Остапчук и блогер Богдан Буше попали в скандал после выхода нового выпуска шоу "Мекнув - питайте". В эфире троица обсудила тему депиляции у женщин. В частности, они заявили, что им не нравятся небритые женщины и что, по их мнению, девушки, у которых есть растительность на теле, не могут быть привлекательными.

видео дня

"Мне вообще не ОК. Я считаю, что девушка должна быть выбрита повсюду. Эстетично меня это коробит. Это ваша жизнь, но я смотрю на это и думаю: "Ну окей, тогда Карпаты в безопасности". Делайте депиляцию, чтобы все было хорошо и красиво, потому что мы тоже стараемся быть красивыми", — сказал Остапчук.

Вас также может заинтересовать: