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"Где хочу, там и брею": Ефросинина отреагировала на шутки украинского телеведущего

Алена Кюпели
9 августа 2023, 11:52 обновлено 9 августа, 11:56
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Маша Ефросинина поддержала свое право выбора делать с телом все, что захочется и не захочется.
Маша Ефросинина ответила на сексизм
Маша Ефросинина ответила на сексизм / Коллаж Главред, фото Instagram/mashatfrosinina, скриншот "Мекнув - питайте"

Украинская ведущая, волонтер и общественная деятельница Маша Ефросинина поделилась постом, в котором описала, что она делает с собой и почему она имеет на это право.

Соответствующим фото телеведущая поделилась на своей странице в Instagram.

"Где хочу, там и брею себя, а не потому, что должна это для кого-то делать. Как хочу, так и стригусь, а не потому, что должна подходить под чей-то типаж. Какое настроение, так и одеваюсь, а не так, как должна одеваться женщина в моем возрасте. Когда хочу, тогда и беременею, а не потому, что должна успеть до определенного возраста. Не хочу, не беременею. Как хочу, так и выгляжу, а не так, как должна выглядеть по чьему-то мнению", - пишет Маша Ефросинина, рефлексируя на недавний скандал, в который угодил украинский телеведущий Владимир Остапчук и певец Позитив, которые заявили в эфире шоу "Мекнув-питайте", что девушки, которые не делают депиляцию, не могут быть привлекательными.

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На фото - пост Маши Ефросининой о том, что должна и не должна делать женщина:

По словам Ефросининой, каждая из женщин и есть 10 из 10. "И были бы всегда, если бы не вылупки, которые всю нашу жизнь считают нужным указывать нам, что что-то у нас не так", - говорит она.

"Поэтому, уважаемые советчики о том, как должна выглядеть женщина, чтобы вы ее как-то там оценили, вот мой вам совет - сначала возьмите сантиметры, и замерьте себе то, что очень хорошо объяснит вам, почему именно там находятся ваши мозги. Ибо "как должно быть" мне может сказать только один человек в этой жизни. Это Я САМА", - декларирует она.

Отметим, певец Позитив, ведущий Владимир Остапчук и Богдан Буше попали в скандал после выхода нового выпуска шоу "Мекнув - питайте". В эфире троица обсудила тему депиляции у женщин. В частности, они заявили, что им не нравятся небритые женщины и что, по их мнению, девушки, у которых есть растительность на теле, не могут быть привлекательными.

"Мне вообще не ОК. Я считаю, что девушка должна быть выбрита повсюду. Эстетично меня это коробит. Это ваша жизнь, но я смотрю на это и думаю: "Ну окей, тогда Карпаты в безопасности". Делайте депиляцию, чтобы все было хорошо и красиво, потому что мы тоже стараемся быть красивыми", — сказал Остапчук.

Буше в свою очередь добавил, что "девушка без депиляции не может быть 10 из 10", а Позитив пошутил, что таким образом "всем будет тепло".

Напомним, ранее Маша Ефросинина поразила поклонников предельной откровенностью - в ток-шоу "Дорослі дівчата", она затронула тему беременности, а вернее того, что остается "за кадром".

Ранее Маша Ефросинина высказалась про свою младшую сестру, которая ранее была невесткой Виктора Ющенко, а теперь живет в стране-оккупанте и молчит про войну в Украине.

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