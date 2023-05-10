Маша Ефросинина рассказала, как ее стошнило прямо на сцене: "Казалось, что от меня воняет"

Ефросинина и Полякова поговорили про беременность и роды, как взрослые девочки.

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Маша Ефросинина рассказала, как во время первой беременности ее вырвало прямо на сцене / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина поразила поклонников предельной откровенностью - в ток-шоу "Дорослі дівчата", в котором она участвует вместе со своей подругой, певицей Олей Поляковой, она затронула тему беременности, а вернее того, что остается "за кадром".

Подруги с юмором делились собственным опытом деторождения и связанными с этим проблемами. Ефросинина рассказала, что долгое время скрывала первую беременность, и пыталась работать в прежнем режиме. Однако сильнейший токсикоз значительно усложнял для нее эту задачу.

"У меня был тупо дикий токсикоз. Я тогда вела утреннее шоу и я блевала просто в перерывах на рекламу. Я вылетала: за 30 секунд надо было проблеваться, и за 30 секунд надо было еще вернуться. И мне все время казалось, что от меня воняет чем-то", - рассказала ведущая.

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Однажды она не смогла сдержать рвотные позывы, и ее стошнило прямо на сцене. Она вела корпоратив с Юрием Горбуновым, и, так как беременность Ефросинина скрывала, зрители решили, что ведущая просто перебрала с алкоголем.

"Один раз мы с Юрой вели корпоратив в большой компании, и я блеванула прямо на сцене. Я выпила яблочный сок, и как в кино: б-э-э", - поделилась неприятными воспоминаниями Маша, сопровождая свою историю характерным жестом рукой.

Ранее Маша Ефросинина высказалась про свою младшую сестру, которая ранее была невесткой Виктора Ющенко, а теперь живет в стране-оккупанте и молчит про войну в Украине.

Также ведущая рассказала, как встречала Пасху в этом году в травмпункте - по нелепой случайности ее сын попал в ожоговое отделение, в чем Ефросинина винит себя.

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