Наталка Денисенко напугала поклонников честным фото без макияжа

Украинская актриса театра, кино и дубляжа Наталка Денисенко вернулась с отдыха в Турции домой, где ее ожидал неприятный сюрприз. Увы, для артистки отпуск обернулся неприятностями.
Так на своей странице в Instagram актриса показала то, что так упорно скрывала под макияжем и фильтрами. Она поделилась снимком а-ля натюрель, на котором видно, что ее кожа покрылась высыпаниями и красными пятнами, утратила ровность и здоровый тон.
Денисенко призналась, что это - не обычное ее состояние. Красотой кожи она, согласно выводу ее косметолога, поплатилась за отдых на море.
Жгучее солнце, соленая вода и хлорка сыграли со сверхчувствительной кожей артистки злую шутку. Больше всего пострадали те участки лица, которые больше остальных попадали под прямые солнечные лучи. К счастью, эти проблемы вполне устранимы, над чем Наталка сейчас усердно трудится.
Ранее Владимир Дантес показал Дашу Кацурину в купальнике и подшутил над качеством отдыха, который артисту предстоит провести с ее детьми - 7-летней Сашей и 2-летним Иваном.
Также телеведущий Андрей Бедняков впервые показал своего 9-ти месячного сына - долгое время они были в разлуке по причине выезда супруги шоумена за границу в связи с полномасштабной войной в Украине.
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