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Наталка Денисенко напугала поклонников честным фото без макияжа

Анна Подгорная
26 июля 2023, 18:39 обновлено 26 июля, 18:39
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Звезда "Крепостной" показала, с какими последствиями активного отдыха ей приходится сталкиваться из-за своих особенностей.
Наталка Денисенко
Наталка Денисенко показала воспаленную из-за активного отдыха кожу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса театра, кино и дубляжа Наталка Денисенко вернулась с отдыха в Турции домой, где ее ожидал неприятный сюрприз. Увы, для артистки отпуск обернулся неприятностями.

Так на своей странице в Instagram актриса показала то, что так упорно скрывала под макияжем и фильтрами. Она поделилась снимком а-ля натюрель, на котором видно, что ее кожа покрылась высыпаниями и красными пятнами, утратила ровность и здоровый тон.

Денисенко призналась, что это - не обычное ее состояние. Красотой кожи она, согласно выводу ее косметолога, поплатилась за отдых на море.

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Жгучее солнце, соленая вода и хлорка сыграли со сверхчувствительной кожей артистки злую шутку. Больше всего пострадали те участки лица, которые больше остальных попадали под прямые солнечные лучи. К счастью, эти проблемы вполне устранимы, над чем Наталка сейчас усердно трудится.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко показала воспаленную из-за активного отдыха кожу / instagram.com/natalka_denisenko

Ранее Владимир Дантес показал Дашу Кацурину в купальнике и подшутил над качеством отдыха, который артисту предстоит провести с ее детьми - 7-летней Сашей и 2-летним Иваном.

Также телеведущий Андрей Бедняков впервые показал своего 9-ти месячного сына - долгое время они были в разлуке по причине выезда супруги шоумена за границу в связи с полномасштабной войной в Украине.

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