Бедняков впервые показал своего 9-ти месячного сына

Телеведущий Бедняков весело проводит время со своим малышом.

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Андрей Бедняков счастлив с сыном / Коллаж Главред, Фото Instagram.com/biedniakov

Украинский телеведущий и звезда тревел-шоу "Орел и решка" Андрей Бедняков умилил своих поклонников новым фото, в котором познакомил их со своим 9-ти месячным сыном.

На своей странице в Instagram, селебрити выложил счастливое фото с малышом. Там он улыбается на камеру, держа на руках пухлого карапуза. "Это мой сын. Остап Алексеевич", - шутливо подписал фото Бедняков.

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"Классный", - прокомментировала фото ведущего его напарница Леся Никитюк.

Андрей Бедняков познакомил фоловеров с сыном / Instagram/biedniakov

Напомним, ранее Андрей Бедняков показал, как российские оккупанты сносят изувеченную до неузнаваемости девятиэтажку в Мариуполе, которая многие годы служила семье Беднякова домом.

Не так давно, супруга Беднякова Анастасия Короткая поделилась счастливой новостью на своей странице в Instagram о том, что они станут родителями.

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