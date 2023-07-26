Бедняков впервые показал своего 9-ти месячного сына

Украинский телеведущий и звезда тревел-шоу "Орел и решка" Андрей Бедняков умилил своих поклонников новым фото, в котором познакомил их со своим 9-ти месячным сыном.
На своей странице в Instagram, селебрити выложил счастливое фото с малышом. Там он улыбается на камеру, держа на руках пухлого карапуза. "Это мой сын. Остап Алексеевич", - шутливо подписал фото Бедняков.
"Классный", - прокомментировала фото ведущего его напарница Леся Никитюк.
Напомним, ранее Андрей Бедняков показал, как российские оккупанты сносят изувеченную до неузнаваемости девятиэтажку в Мариуполе, которая многие годы служила семье Беднякова домом.
Не так давно, супруга Беднякова Анастасия Короткая поделилась счастливой новостью на своей странице в Instagram о том, что они станут родителями.
Вас также может заинтересовать: