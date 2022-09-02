"Только не говорите Андрею": жена Беднякова объявила о пополнении в семье

Андрей Бедняков / instagram.com/biedniakov

Украинский ведущий Андрей Бедняков, который недавно рассказал, чем Украина отличается от России, скоро станет отцом во второй раз.

Его супруга Анастасия Короткая поделилась счастливой новостью на своей странице в Instagram.

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"Вот такие новости. Только не говорите Андрею, он до сих пор думает, что это меня камера телефона полнит. Вот ему сюрприз будет через несколько месяцев", - говорит она.

Напомним, ранее Бедняков рассказал, чем Украина отличается от России. Для этого он привел пример жизни на Брайтон-Бич, в Нью-Йорке.

Как написал селебрити на своей странице в Instagram, люди переехали очень давно, но живут еще в той стране, из которой переехали. Все те же вывески на магазинах, жареные пирожки на улицах, Оливье в супермаркетах, те же "дубленки" и шубы. Афиши Кашпировского на здании театра. Те же прически.

"На Брайтон-Бич я снимал 2 раза. И все время меня не оставляла одна мысль: почему не попробовать ассимиляцию? Культурная ассимиляция. Иначе зачем вы переезжали? - задается вопросом он.

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