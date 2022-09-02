"Только не говорите Андрею": жена Беднякова объявила о пополнении в семье

Ведущий Бедняков, который недавно потерял мать, станет папой во второй раз.
Украинский ведущий Андрей Бедняков, который недавно рассказал, чем Украина отличается от России, скоро станет отцом во второй раз.
Его супруга Анастасия Короткая поделилась счастливой новостью на своей странице в Instagram.
"Вот такие новости. Только не говорите Андрею, он до сих пор думает, что это меня камера телефона полнит. Вот ему сюрприз будет через несколько месяцев", - говорит она.
Напомним, ранее Бедняков рассказал, чем Украина отличается от России. Для этого он привел пример жизни на Брайтон-Бич, в Нью-Йорке.
Как написал селебрити на своей странице в Instagram, люди переехали очень давно, но живут еще в той стране, из которой переехали. Все те же вывески на магазинах, жареные пирожки на улицах, Оливье в супермаркетах, те же "дубленки" и шубы. Афиши Кашпировского на здании театра. Те же прически.
"На Брайтон-Бич я снимал 2 раза. И все время меня не оставляла одна мысль: почему не попробовать ассимиляцию? Культурная ассимиляция. Иначе зачем вы переезжали? - задается вопросом он.
Вас также может заинтересовать:
- Андрей Бедняков высказался о коллегах из Орла и Решки - кто расстроил больше всего
- Андрей Бедняков показал, как выглядел 20 лет назад на первом фото на паспорт
- Бедняков указал на разницу между украинцами и россиянами