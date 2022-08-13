Бедняков указал на разницу между украинцами и россиянами

Андрей Бедняков / instagram.com/biedniakov

Украинский ведущий Андрей Бедняков рассказал, чем Украина отличается от России. Для этого он привел пример жизни на Брайтон-Бич, в Нью-Йорке.

Как написал селебрити на своей странице в Instagram, люди переехали очень давно, но живут еще в той стране, из которой переехали. Все те же вывески на магазинах, жареные пирожки на улицах, Оливье в супермаркетах, те же "дубленки" и шубы. Афиши Кашпировского на здании театра. Те же прически.

"На Брайтон-Бич я снимал 2 раза. И все время меня не оставляла одна мысль: почему не попробовать ассимиляцию? Культурная ассимиляция. Иначе зачем вы переезжали? - задается вопросом он.

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Бедняков также приводит ответ одной женщины, которая на вопрос об ассимиляции спросила "зачем". Эта страна (США - авт.) ведь на два шага впереди.

"Я понимаю, когда люди уезжают за чем-то новым, за возможностями. Мол больше вариантов для работы и т.п. Но ведь о какой работе и возможностях может идти речь, если многие из них и по сей день не знают английского, а прошло уже больше 45 лет, Карл. Более того, некоторые даже не хотят ее учить! "А зачем" – так мне там ответила на этот вопрос та самая женщина. Лучше жить по-прежнему", - рассказывает Бедняков.

В то же время, он добавляет, что несмотря на то, что украинцам пытаются навязать этот изживший себя образ жизни, они не хотят жить как раньше.

"Страна, которая сейчас напала на Украину (это Россия, если кто забыл) так же хочет, чтобы все продолжали говорить на одном языке. Чтобы люди не любили свою нынешнюю страну больше чем прошлую. А те, кто "культурно ассимилировался" – нацисты! Чтобы все снова ходили с одними прически, ели жареные пирожки на улице и рассчитывались за них одной валютой. "Один народ" же. Но, к сожалению, власти России никак не могут понять, что страна, которую она хочет воспроизвести, уже давно в прошлом, а та страна, куда в свое время выехали эмигранты, почему-то по-прежнему на два шага впереди", - указывает телеведущий.

Напомним, ранее путешественник Андрей Бедняков показал раритетное фото, которого большинство людей, как правило, стыдиться.

Речь идет о снимке на паспорт. Раньше этот документ получали в 16 лет, поэтому первое фото часто получается с оттенком юношеского максимализма.