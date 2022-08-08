УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Андрей Бедняков показал, как выглядел 20 лет назад на первом фото на паспорт

8 августа 2022, 17:06

В угловатом подростке едва узнается известный ведущий.

Андрей Бедняков
Андрей Бедняков показал первое фото на паспорт / instagram.com/biedniakov

Украинский актер, телеведущий и путешественник Андрей Бедняков показал раритетное фото, которого большинство людей, как правило, стыдиться.

Речь идет о снимке на паспорт. Раньше этот документ получали в 16 лет, поэтому первое фото часто получается с оттенком юношеского максимализма.

На своей странице в Instagram Бедняков показал себя в подростковом возрасте, чтобы разрядить напряженную обстановку и немного приободрить поклонников. "Просто хоть как-то поднять вам настроение - покажу свое фото в паспорте".

На снимке сложно узнать Беднякова, к которому привыкли зрители - в 16-летнем возрасте он с пышной шапкой волос, без растительности на лице выглядит очень юным.

В противовес Андрею Беднякову образца 2003 года, ведущий показал, вторую фотографию в паспорте, вероятно, сделанную, когда ему уже исполнилось 25.

Андрей Бедняков
Андрей Бедняков показал первое фото на паспорт / instagram.com/biedniakov

Ранее стало известно, что мама Беднякова умерла из-за оккупантов в Мариуполе. О ее последних днях в деталях шоумен узнал только в апреле, когда его родной сестре удалось выехать через кордоны оккупантов.

Также ведущий поделился трогательным видео, на котором его 6-летняя дочь исполняет песню Ой у лузі, червона калина.

Другие новости:

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Бедняков
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:24

Ракеты пробили дыры насквозь: новые детали удара по Антоновскому мосту

17:15

У Зеленского назвали условия для возобновления переговоров с РоссиейВидео

17:12

Где на самом деле нужно проводить референдумымнение

17:08

Виталий Портников. Зеленский выдвигает ультиматум ПутинуВидеоблоги

17:06

Оккупанты в панике из-за нарушения логистики, но готовятся к удару: ВСУ объяснили проблемы РФ на югеВидео

Реклама
17:06

Андрей Бедняков показал, как выглядел 20 лет назад на первом фото на паспорт

16:44

Украина до конца года сможет отбросить оккупантов: генерал США назвал условияВидео

16:38

Лунный календарь стрижек на август 2022: лучшие дни для новой прически

16:32

Тополя растрогал историей воина ВСУ "Бати", который спас его детей

16:31

День Независимости Украины 2022: дата, будет ли выходной традиции дня

15:58

В Черкассах облили зеленкой несостоявшегося гауляйтера – соратника МедведчукаВидео

15:56

Определилась с позицией о войне окончательно: Регина Тодоренко выступила с важным заявлениемВидео

15:48

Эксперт объяснил, почему РФ не удается спрятать технику от HIMARSВидео

15:32

В Украине банкам и обменникам разрешили ставить свой курс покупки валюты: НБУ снял ограничениеВидео

15:31

Гауляйтер на Запорожье объявил о подготовке "референдума", но забыл о срокахВидео

15:23

"Я папу очень люблю": Машкова откорректировала свои высказывания о войне

15:22

Монатик рассказал, зачем ездил в Россию после 2014 года и сделал неожиданное признание о карьереВидео

15:20

Следующие 2 месяца – решающие: шеф польского Бюро нацбезопасности сказал, насколько затянется войнаВидео

15:07

Лунный календарь на сентябрь 2022: наилучшие и самые опасные дни месяца

15:03

Российско-украинская война и шансы Украины на победу – чат с Олегом Соскиным

Реклама
15:02

"Идет решающая неделя всего года": астрологи рассказали, что ждет каждогоВидео

14:55

Будет ярче прежнего: 7 способов восстановить цвет одежды для разных оттенков

14:51

Валяют дурака: Песков ответил на предупреждение Зеленского по поводу псевдореферендумов

14:46

Даже беременные: Мисс Вселенная кардинально изменила правила участия

14:44

Разгорелись этнические конфликты: на Запорожье оккупанты застрелили чеченца-замкомандира подразделенияВидео

14:42

Зеленский предложил новый санкционный удар по РФ: в Раде раскрыли деталиВидео

14:35

Восхитительные булочки и рулет с маком на Медовый спас 2022: 2 самых быстрых рецептаВидео

14:30

"Надежды все меньше": у пропагандиста Корчевникова начались проблемы после операции

14:24

Могут освободить раньше Херсона: эксперт назвал цель контрнаступления ВСУВидео

14:23

Лорак раскритиковала войну: РосСМИ сообщили об отмене концертов и позиции певицы

14:12

Гречка подешевела, а сахар подорожал: что с ценами на продукты в Украине в начале августа

13:49

"Эрдоган оказывает влияние на Путина": посол объяснил, можно ли считать Турцию союзником УкраиныВидео

13:48

Приметы на 9 августа: какие 4 вещи запрещено делать, чтобы беду не впустить в жизньВидео

13:44

Встреча Зеленского с Путиным: в Кремле ответили на предложение ЭрдоганаВидео

13:29

Могилевская залила в Сеть фото Софии Ротару в молодости: яркий снимок звездыВидео

13:24

Оккупанты обстреливают Энергодар: серьезные ранения получила сотрудница Запорожской АЭСВидео

13:15

Яблочный Спас 2022: дата, традиции, запреты, магия дня

13:01

Украина на две недели превратится в Африку: синоптик предупредила о 41-градусной жаре

13:00

Гороскоп на завтра, 9 августа 2022: Ракам – обиды, Девам – деньги, Рыбам – опасностьВидео

12:59

Оккупантам нужно больше пушечного мяса: в РФ сколотили 40 подразделений наемниковВидео

Реклама
12:47

"У нас есть все возможности создать Железный купол": Жданов рассказал, как защитить небо УкраиныВидео

12:46

3-летний Леон из Ирпеня исполнил "Воїни світла" и умилил Сеть

12:26

Террористку взорвали в авто: подробности уничтожения в "ДНР" скандальной КорсыВидео

12:25

Необычный цветок, который станет магнитом для денег: как заставить гемантус цвести

12:19

"Будет или русская земля, или выжженная пустыня": в РФ намекнули, что взорвут Запорожскую АЭС

12:03

Персики, шоколад и даже мед: список продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике

11:59

В Украине резко снизилось число добровольцев: в ТЦК назвали причинуВидео

11:40

"Это было не по душе Путину": посол назвал причину остановки переговоров между Украиной и РФ

11:36

"Когда ты уже снимешь эти копыта?": Волочкову в мини-шортах "заплевали" россияне

11:32

Оккупантам перерезают логистику: подробности ударов по мостам в Херсонской областиВидео

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять