Андрей Бедняков показал, как выглядел 20 лет назад на первом фото на паспорт

В угловатом подростке едва узнается известный ведущий.
Украинский актер, телеведущий и путешественник Андрей Бедняков показал раритетное фото, которого большинство людей, как правило, стыдиться.
Речь идет о снимке на паспорт. Раньше этот документ получали в 16 лет, поэтому первое фото часто получается с оттенком юношеского максимализма.
На своей странице в Instagram Бедняков показал себя в подростковом возрасте, чтобы разрядить напряженную обстановку и немного приободрить поклонников. "Просто хоть как-то поднять вам настроение - покажу свое фото в паспорте".
На снимке сложно узнать Беднякова, к которому привыкли зрители - в 16-летнем возрасте он с пышной шапкой волос, без растительности на лице выглядит очень юным.
В противовес Андрею Беднякову образца 2003 года, ведущий показал, вторую фотографию в паспорте, вероятно, сделанную, когда ему уже исполнилось 25.
Ранее стало известно, что мама Беднякова умерла из-за оккупантов в Мариуполе. О ее последних днях в деталях шоумен узнал только в апреле, когда его родной сестре удалось выехать через кордоны оккупантов.
Также ведущий поделился трогательным видео, на котором его 6-летняя дочь исполняет песню Ой у лузі, червона калина.
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