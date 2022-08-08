Андрей Бедняков показал, как выглядел 20 лет назад на первом фото на паспорт

Андрей Бедняков показал первое фото на паспорт / instagram.com/biedniakov

Украинский актер, телеведущий и путешественник Андрей Бедняков показал раритетное фото, которого большинство людей, как правило, стыдиться.

Речь идет о снимке на паспорт. Раньше этот документ получали в 16 лет, поэтому первое фото часто получается с оттенком юношеского максимализма.

На своей странице в Instagram Бедняков показал себя в подростковом возрасте, чтобы разрядить напряженную обстановку и немного приободрить поклонников. "Просто хоть как-то поднять вам настроение - покажу свое фото в паспорте".

На снимке сложно узнать Беднякова, к которому привыкли зрители - в 16-летнем возрасте он с пышной шапкой волос, без растительности на лице выглядит очень юным.

В противовес Андрею Беднякову образца 2003 года, ведущий показал, вторую фотографию в паспорте, вероятно, сделанную, когда ему уже исполнилось 25.

Андрей Бедняков показал первое фото на паспорт / instagram.com/biedniakov

Ранее стало известно, что мама Беднякова умерла из-за оккупантов в Мариуполе. О ее последних днях в деталях шоумен узнал только в апреле, когда его родной сестре удалось выехать через кордоны оккупантов.

Также ведущий поделился трогательным видео, на котором его 6-летняя дочь исполняет песню Ой у лузі, червона калина.

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