Андрей Бедняков высказался о коллегах из Орла и Решки - кто расстроил больше всего

Некоторых из них он открыл для себя с лучшей стороны, другие его совсем не удивили.
С 2011 года выходит украинская телепередача о путешествиях Орел и Решка. За 25 сезонов в шоу сменилось множество ведущих как украинского, так и российского происхождения.
С наступлением в Украине полномасштабной войны многие болезненно отнеслись к молчанию бывших коллег. Андрей Бедняков, который был ведущим Орла и решки семь сезонов, рассказал, как относится к таким "молчунам".
"Наибольшая проблема, что все муссируют эту тему, значит, ждали от них чего-то другого. От Регины Тодоренко, например, я не ожидал ничего. Не надеялся, что она выскажет свою позицию. Поэтому не очень расстроился, и из-за других своих коллег из Орла и Решки - абсолютно нет", - говорит Бедняков.
Ведущий также подчеркнул, что рад, что некоторые коллеги открылись для него с лучшей стороны: "Приятно удивил меня и продолжает удивлять Коля Серга. Хотя я знал, что он патриот. Леся Никитюк – это понятно. Это искренняя украинка из Хмельницкого. Она удивляет только по-хорошему".
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Ранее стало известно, что мама Беднякова умерла из-за оккупантов в Мариуполе. О ее последних днях в деталях шоумен узнал только в апреле, когда его родной сестре удалось выехать через кордоны оккупантов.
Также ведущий поделился трогательным видео, на котором его 6-летняя дочь исполняет песню Ой у лузі, червона калина.
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