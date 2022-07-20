Андрей Бедняков высказался о коллегах из Орла и Решки - кто расстроил больше всего

Андрей Бедняков высказался о Регине Тодоренко, Коле Серге и Лесе Никитюк / instagram.com/biedniakov

С 2011 года выходит украинская телепередача о путешествиях Орел и Решка. За 25 сезонов в шоу сменилось множество ведущих как украинского, так и российского происхождения.

С наступлением в Украине полномасштабной войны многие болезненно отнеслись к молчанию бывших коллег. Андрей Бедняков, который был ведущим Орла и решки семь сезонов, рассказал, как относится к таким "молчунам".

"Наибольшая проблема, что все муссируют эту тему, значит, ждали от них чего-то другого. От Регины Тодоренко, например, я не ожидал ничего. Не надеялся, что она выскажет свою позицию. Поэтому не очень расстроился, и из-за других своих коллег из Орла и Решки - абсолютно нет", - говорит Бедняков.

Ведущий также подчеркнул, что рад, что некоторые коллеги открылись для него с лучшей стороны: "Приятно удивил меня и продолжает удивлять Коля Серга. Хотя я знал, что он патриот. Леся Никитюк – это понятно. Это искренняя украинка из Хмельницкого. Она удивляет только по-хорошему".

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Ранее стало известно, что мама Беднякова умерла из-за оккупантов в Мариуполе. О ее последних днях в деталях шоумен узнал только в апреле, когда его родной сестре удалось выехать через кордоны оккупантов.

Также ведущий поделился трогательным видео, на котором его 6-летняя дочь исполняет песню Ой у лузі, червона калина.

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