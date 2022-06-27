"Попадание. Сгорела многоэтажка": российские оккупанты уничтожили квартиру Андрея Беднякова

Андрей Бедняков остался без квартиры в Мариуполе - многоэтажку разбомбили оккупанты / instagram.com/biedniakov

Украинский шоумен и телеведущий Андрей Бедняков, как и все украинцы, тяжело переживает войну. Особенно болезненной для него оказалась оккупация Мариуполя, откуда он родом.

Рашисты нещадно бомбили Город Марии, и родственникам Беднякова в апреле чудом удалось оттуда выбраться. Однако каждый погибший, каждое разрушенное здание в родном городе отзываются болью в сердце ведущего.

На своей странице в Instagram он показал руины школы, в которую он ходил, будучи ребенком. "Моя школа. Моя школа, где я учился. До войны она была одной из лучших. Большое футбольное поле с искусственным газоном, где постоянно занимались дети из района. Беговые дорожки с современным резиновым покрытием. Маленькое футбольное поле с искусственным покрытием. Баскетбольное поле. Тренажеры. Там было нереально классно. Там постоянно были дети", - подписал ужасные кадры Бедняков.

Также он рассказал, что из-за обстрела оккупантов сгорела многоэтажка, где была квартира его семьи. Ведущий с горечью отметил, что его семью "освободили от жилья".

"А за школой – дом, где я вырос. Там была наша квартира. Почему "была"? Все просто. Попадание. Сгорела многоэтажка. Нас "освободили" от квартиры", - рассказал он.

Андрей Бедняков остался без квартиры в Мариуполе - многоэтажку разбомбили оккупанты / instagram.com/biedniakov

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Ранее стало известно, что мама Беднякова умерла из-за оккупантов в Мариуполе. О ее последних днях в деталях шоумен узнал только в апреле, когда его родной сестре удалось выехать через кордоны оккупантов.

Также ведущий поделился трогательным видео, на котором его 6-летняя дочь исполняет песню Ой у лузі, червона калина.

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