Шоумен Бедняков потряс украинцев тяжелым рассказом о кончине матери в Мариуполе

Андрей Бедняков / Instagram.com/biedniakov/

Украинский шоумен и бывший ведущий шоу о путешествиях "Орел и решка" Андрей Бедняков потряс украинцев историей о смерти своей матери Ольги Николаевны в захваченном оккупантами Мариуполе. Об этом Бедняков рассказал в интервью медиаменеджеру Дмитрию Гордону.

"Матери становилось хуже от каждого взрыва. Как только все начиналось, нам написала одна женщина, которая была ее сиделкой и сказала: "Ко мне подошла Ольга Николаевна, обняла меня и сказала: "Ну все, это конец"", – вспомнил шоумен.

По словам Беднякова, незадолго до преждевременной кончины его мать впала в кому.

"Мама впала в кому. Она болела. Здоровому человеку было тяжело, а больному – в разы тяжелее. Плюс в квартире уже было то ноль градусов, то +3. А для больного человека это катастрофа", – поделился своей болью шоумен.

Жена и мать Беднякова с его дочерью / Instagram.com/biedniakov/

"Маму удалось вывезти и похоронить по-человечески. Но, к сожалению, не на подконтрольной сейчас Украине территории. Но, как сказала сестра, хоть не под подъездом, где хоронили своих родственников люди из нашего двора", – подытожил Бедняков.

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Напомним, Андрей Бедняков 6 апреля рассказал о о том, что его мать умерла в оккупации в Мариуполе. О своем большом горе шоумен написал в Instagram. Ведущему сочувствовала все украинские подписчики, а русские – злорадствовали.

Позднее в Бедняков в Instagram с гневом осудил парад на 9 мая, организованный оккупантами в его родном Мариуполе.

За этот пост он получил множество ругательств от россиян, которые, по всей видимости, считают развалины Мариуполя своей территорией.

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