Шоумен Бедняков потряс украинцев тяжелым рассказом о кончине матери в Мариуполе

О последних днях жизни матери в деталях шоумену удалось узнать только в апреле, когда его родной сестре удалось выехать через кордоны оккупантов.
Украинский шоумен и бывший ведущий шоу о путешествиях "Орел и решка" Андрей Бедняков потряс украинцев историей о смерти своей матери Ольги Николаевны в захваченном оккупантами Мариуполе. Об этом Бедняков рассказал в интервью медиаменеджеру Дмитрию Гордону.
"Матери становилось хуже от каждого взрыва. Как только все начиналось, нам написала одна женщина, которая была ее сиделкой и сказала: "Ко мне подошла Ольга Николаевна, обняла меня и сказала: "Ну все, это конец"", – вспомнил шоумен.
По словам Беднякова, незадолго до преждевременной кончины его мать впала в кому.
"Мама впала в кому. Она болела. Здоровому человеку было тяжело, а больному – в разы тяжелее. Плюс в квартире уже было то ноль градусов, то +3. А для больного человека это катастрофа", – поделился своей болью шоумен.
"Маму удалось вывезти и похоронить по-человечески. Но, к сожалению, не на подконтрольной сейчас Украине территории. Но, как сказала сестра, хоть не под подъездом, где хоронили своих родственников люди из нашего двора", – подытожил Бедняков.
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Напомним, Андрей Бедняков 6 апреля рассказал о о том, что его мать умерла в оккупации в Мариуполе. О своем большом горе шоумен написал в Instagram. Ведущему сочувствовала все украинские подписчики, а русские – злорадствовали.
Позднее в Бедняков в Instagram с гневом осудил парад на 9 мая, организованный оккупантами в его родном Мариуполе.
За этот пост он получил множество ругательств от россиян, которые, по всей видимости, считают развалины Мариуполя своей территорией.
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