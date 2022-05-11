Мариупольца Беднякова обвинили в предательстве: "Чтобы не "предать свой город" нужно предать страну"

Ведущий рассказал о своем патриотизме.
Украинский телеведущий и путешественник Андрей Бедняков, родом из Мариуполя, на своей странице в Instagram осудил парад на 9 мая, организованный рашистами в его родном городе.
За этот пост он получил множество гневных комментариев и обвинений в измене... от россиян, которые, очевидно, уже считают украинский город российской территорией.
Отпетым рашистам Бедняков ответил просто, но жестко - они слишком рано празднуют победу, и он лично никогда не предаст свою Родину - Украину.
"Вчера получил сообщения о том, что я предал свой город. Предал свой город, Карл!!! "Предатель", "через 50 лет приедешь и то, если простим" ( писали люди из России). Очень интересная логика. То есть: чтобы не считаться предателем у некоторых, нужно предать других. Чтобы не "предать свой город" нужно предать свою страну. Вот на этой фотографии я смотрю на вас, писаки. Запомните: Я УКРАИНЕЦ. И другой родины у меня нет. А те, кто предал Страну и переметнулся туда, где дали немного денег и назначили заместителем заместителя председателя председателей, скажу: предатели - ВЫ! И за деньги Родину не купишь.
И в Мариуполь мы вернёмся. Как и в Херсон, Мелитополь, Бердянск , Новую Каховку и другие города нашей страны. Мы уверены в этом. И в этом наша сила", - пишет Бедняков.
В комментариях ведущего поддержали поклонники:
"100% так і буде! Ви - молодець! за нами Перемога і Правда!"
"Це чудові слова,все буде Україна ❤️"
"Мариуполь снова будет украинским, какой бы длинны георгиевская лента не была".
"Пусть уже победит добро наконец! ❤️"
"Настане день, і все стане на свої місця, обов’язково ! Тримаймося"
"Борітеся-поборете... Все буде Україна ❤️"
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