Травести-дива Монро "наехала" на Лесю Никитюк за сексизм во время войны

Травести-дива Монро осудила Лесю Никитюк за сексизм / Коллаж

Украинская травести-дива Монро ведет блог в Telegram, в котором обсуждает последние новости и сплетни шоу-бизнеса, политики, а также высказывает свое мнение о наболевших вопросах.

К примеру недавно артистка наткнулась на бьюти-флэшмоб, который устроила модель и телеведущая Леся Никитюк. Его суть очень проста: Никитюк призвала украинских женщин прекращать "киснуть" и начать приводить себя в порядок, чтобы радовать глаз мужчин, который сейчас защищают Украину от рашистских оккупантов.

"Девушки! Я вижу, как за время войны мы с вами немного, как это правильно сказать… так чтоб себя и вас не обидеть. Ну не состарились, а так сказать потускнели, потеряли цвет. Короче Мы не имеем этого права. Я понимаю, что такое время. Но время страха прошло, мы высоко подняли голову. А если мы ее подняли – значит она должна выглядеть роскошно! Наши мужчины, наши защитники, должны видеть нас красивыми. Чтобы они еще лучше нас защищали, мы должны поднять их моральный дух ну и мужской :) Чтобы было желание поскорее разбить врага и возвратиться домой", - описала Никитюк на своей странице в Instagram флэшмоб под названием "Красота для ВСУ".

Подобный сексизм, и отношение к женщине, лишь как к объекту сексуального вожделения привел Монро в ярость.

Травести-дива напомнила Никитюк, что внешний вид женщины определяется самой женщиной, и она вовсе не обязана быть постоянно сексуально привлекательной для всего мира. "Что за [долбаный - неценз.] сексизм и объективация украинской женщины??!! И это на огромную аудиторию. То есть, Леся Никитюк до сих пор считает, что женщин в ВСУ и терробороне нет. Что, старость – это плохо. Что мы не имеем права в состоянии колоссального стресса и нескончаемой тревоги ходить без укладки и выглядеть, по мнению других, не найс. А первоочередное задание женщины только выглядеть во всей красоте, напомажено и поднимать боевой дух и обязательно [пенис - неценз.]. Передайте Лесе, что женщина сама выбирает, как выглядеть, чем заниматься и что кому поднимать. Предлагаю флешмоб "Красота для Себя", - написала Монро.Читайте также"Ваши здесь только сопли под носом": в Сети набросились на подвыпившую путинистку Симоньян

Ранее Американская певица Бритни Спирс, вырвавшись из-под многолетней опеки своего отца, удивила фанатов снимками с полным обнажением.

Другие новости: