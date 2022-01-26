Травести-дива Монро показала, на что цепляла мужчин на сайтах знакомств в нулевых

Артистка поделилась архивным фото начала двухтысячных.
Травести-дива Монро редко распространяется о своей личной жизни. У нее были бурные романы, подробностей о которых, впрочем, она не раскрывает.
На своей странице в Instagram Монро выложила несколько раритетных снимков в соблазнительных образах.
По ее словам фотографии сделаны фотографом Татьяной Мельниковой в начала двухтысячных, когда к Монро только начала приходить известность как шоу-вумен и столичной тусовщицы.
Образ белокурой красотки остался неизменным - яркий макияж и подражание Мэрилин Монро. "Я долгое время в нулевых на эти кадры цепляла мужчин на сайте знакомств Мамба", - со смехом вспоминает дива.
Сейчас, по признанию самой Монро, из-за ее популярности такой простой способ знакомства с потенциальными возлюбленными для нее невозможен.
Читайте такжеГорячая модель Деми Роуз полностью оголила пышные грудь и ягодицы на камеру
Ранее модель с самыми большими скулами в мире Анастасия Покрещук обнажила пышную грудь с нашлепками на сосках.
Другие интересные новости:
- Копы нашли и задержали преследователя Огневич: уроженцу Черкасской области сообщили о подозрении
- Маша Ефросинина показала редкие фото с молодой и цветущей мамой - сходство удивительное
- Испанская принцесса разводится с мужем после 24 лет брака - мужчина публично попался на измене
- Playboy отдыхает: Даша Астафьева снялась в чувственном образе в чулках и открытом боди
- Бывшая возлюбленная Илона Маска показала фигуру в красных стрингах и топлес