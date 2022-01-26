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Травести-дива Монро показала, на что цепляла мужчин на сайтах знакомств в нулевых

26 января 2022, 20:26
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Артистка поделилась архивным фото начала двухтысячных.

Травести-дива Моно показала свои фотографии с сайта знакомств / instagram.com/monritta

Травести-дива Монро редко распространяется о своей личной жизни. У нее были бурные романы, подробностей о которых, впрочем, она не раскрывает.

На своей странице в Instagram Монро выложила несколько раритетных снимков в соблазнительных образах.

По ее словам фотографии сделаны фотографом Татьяной Мельниковой в начала двухтысячных, когда к Монро только начала приходить известность как шоу-вумен и столичной тусовщицы.

Образ белокурой красотки остался неизменным - яркий макияж и подражание Мэрилин Монро. "Я долгое время в нулевых на эти кадры цепляла мужчин на сайте знакомств Мамба", - со смехом вспоминает дива.

Сейчас, по признанию самой Монро, из-за ее популярности такой простой способ знакомства с потенциальными возлюбленными для нее невозможен.

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Как выглядела травести-дива Монро в нулевых / instagram.com/monritta

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