"Этот эмодзи ничего не прикрывает!": беременная Бритни Спирс показала полное обнажение

Бритни Спирс показала полностью обнаженное тело до беременности / instagram.com/britneyspears

Американская певица Бритни Спирс, вырвавшись из-под многолетней опеки своего отца, активно ведет блог в Instagram, в котором порой появляются достаточно странные фото и видео - от безумных танцев, до полного обнажения.

Сейчас поп-идол двухтысячных, после объявления о скором замужестве и третей беременности, принялась на досуге разбирать личные фотоархивы, а лучшие кадры выставлять в социальных сетях.

Так на ее странице появилась серия полностью обнаженных фотографий периода, который сама Бритни называет "когда в ней еще не было ребенка" - на них певица позирует на фоне буйной тропической растительности Мексики. Ее волосы собраны в беспорядочный пучок. Руками певица прикрывает грудь, а зону бикини она "украсила" эмодзи в виде сердечка.

В комментариях к интимной фотосессии поклонники Спирс разделились - одни восторгаются красотой ее тела, ее раскрепощенностью и любовью к себе, другие начинают всерьез переживать за психологическое состояние артистки, которое, судя по странным постам в соцсетях, оставляет желать лучшего.

Бритни Спирс показала полностью обнаженное тело до беременности / instagram.com/britneyspears

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Ранее Бритни показала свои прелести с заднего ракурса, а грудь прикрыла домашним любимцем по кличке Сойер. Кроме пушистого друга и эмодзи на певице была надета лишь улыбка.

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