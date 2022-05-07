Надела только улыбку: Бритни Спирз показала очень откровенное фото

Бритни Спирс радуется своей свободе/ Reuters

Американская певица Бритни Спирс наконец-то дала миру представление о своем растущем животике.

Всего через несколько недель после объявления о том, что она ждет своего первого ребенка от жениха Сэма Асгари, певица показала свой растущий живот в Instagram.

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Впрочем, недавно освободившаяся от отцовской опеки Спирз, выложила фото не только живота, а изображение, где она полностью голая.

Фото можно посмотреть тут.

Она прикрывается лишь своей собакой Сойером.