"Всегда на расстоянии": внучка Ротару сделала заявление и поразила своим видом

Вы узнаете:
- Соня Евдокименко отправилась в Марокко
- Модель продемонстрировала свои луки
Внучка украинской певицы Софии Ротару, которая долгое время жили и работала в РФ, но все же в 2022 поддержала Украину, Соня Евдокименко сейчас находится на отдыхе.
Как стало известно из соцсетей модели, Евдокименко отдыхает в гостинице в Марокко.
Соня часто поражает своей красивой внешностью и стройной фигурой и в этот раз она показалась в черном топе с перфорацией, дополнив образ тонкими цепочками на шее.
Также Евдокименко позировала в купальнике и стильном кардигане и показала фото в эффектном черном платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.
"Если я тебе когда-нибудь понадоблюсь, я всегда на расстоянии всего трех пропущенных звонков и четырех текстовых сообщений", – внезапно написала модель.
Напомним, Соня уже некоторое время живет за границей и состоит в отношениях с американским предпринимателем Максом Лернером из богатой семьи.
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Отметим, как сообщал Главред, украинская визажист Галина Лозинская высказала свое мнение по поводу макияжа, который делает певица Камалия. Также она уточнила, что с удовольствием сделала бы макияж певице.
А также Татьяна Овсиенко поделилась подробностями личной жизни. Певица жила с Александром Меркуловым, которого ждала из тюрьмы, с 2017 года, но под венец он ее так и не повел. Сейчас же они сделали паузу в отношениях.
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Кто такая Соня Евдокименко?
Соня Евдокименко - внучка украинской певицы Софии Ротару, модель. Переехала в США, где снимает роскошные апартаменты, получает образование в области искусства, а также подрабатывает моделью и уже снялась для многих зарубежных глянцев.
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