"Всегда на расстоянии": внучка Ротару сделала заявление и поразила своим видом

Соня Евдокименко удивила своим образом.

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Соня Евдокименко - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Соня Евдокименко

Вы узнаете:

Соня Евдокименко отправилась в Марокко

Модель продемонстрировала свои луки

Внучка украинской певицы Софии Ротару, которая долгое время жили и работала в РФ, но все же в 2022 поддержала Украину, Соня Евдокименко сейчас находится на отдыхе.

Как стало известно из соцсетей модели, Евдокименко отдыхает в гостинице в Марокко.

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Соня часто поражает своей красивой внешностью и стройной фигурой и в этот раз она показалась в черном топе с перфорацией, дополнив образ тонкими цепочками на шее.

Соня Евдокименко в Марокко / фото: скрин instagram.com, Соня Евдокименко

Также Евдокименко позировала в купальнике и стильном кардигане и показала фото в эффектном черном платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

Соня Евдокименко показала свою фигуру / фото: instagram.com, Соня Евдокименко

"Если я тебе когда-нибудь понадоблюсь, я всегда на расстоянии всего трех пропущенных звонков и четырех текстовых сообщений", – внезапно написала модель.

Соня Евдокименко написала неожиданное послание / фото: instagram.com, Соня Евдокименко

Напомним, Соня уже некоторое время живет за границей и состоит в отношениях с американским предпринимателем Максом Лернером из богатой семьи.

София Ротару / Главред

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Отметим, как сообщал Главред, украинская визажист Галина Лозинская высказала свое мнение по поводу макияжа, который делает певица Камалия. Также она уточнила, что с удовольствием сделала бы макияж певице.

А также Татьяна Овсиенко поделилась подробностями личной жизни. Певица жила с Александром Меркуловым, которого ждала из тюрьмы, с 2017 года, но под венец он ее так и не повел. Сейчас же они сделали паузу в отношениях.

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Кто такая Соня Евдокименко? Соня Евдокименко - внучка украинской певицы Софии Ротару, модель. Переехала в США, где снимает роскошные апартаменты, получает образование в области искусства, а также подрабатывает моделью и уже снялась для многих зарубежных глянцев.

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