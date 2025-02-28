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Внучка Софии Ротару впервые заговорила о секретах их семьи

Элина Чигис
28 февраля 2025, 21:22
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Соня Евдокименко заговорила о своей семье.
Соня Евдокименко, София Ротару, Анатолий Евдокименко
Соня Евдокименко высказалась о родных / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Кратко:

  • Соня Евдокименко заговорила о близких людях
  • Модель не желает делится личным

Украинская модель и внучка украинской певицы Софии Ротару - Соня Евдокименко сделала заявление о своих родных.

На своей странице в соцсетях Евдокименко пообщалась с поклонниками и отметила, что она не планирует рассказывать о своих друзьях, семье и личной жизни.

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"Есть тонкая граница между распространением информации и ее чрезмерным распространением. Конечно, я склонна держать некоторые аспекты моей жизни вне кадра. Кадры моих ужинов, путешествий или спокойных обыденных моментов – не обязательны для распространения на публику. Некоторые вещи просто чувствуются более особенными, когда сохраняют конфиденциальность", — заявила Евдокименко.

Соня Евдокименко о семье
Соня Евдокименко о семье / фото: скрин instagram.com, Соня Евдокименко

Отметим, бабушка Евдокименко много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину и очень редко выходит на связь с поклонниками.

инфографика, София Ротару, Ротару
София Ротару / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, украинский режиссер Семен Горов рассказал о позиции украинской певицы Софии Ротару насчет террористического вторжения РФ в Украину. Горов заявил, что не понимает, почему певицу хейтят, ведь она уже в возрасте и сделала большой вклад для развития украинской культуры.

А также Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказал, что увлекся искусством и у него даже появилась зависимость от него. Как признался Киркоров российским пропагандистам, он скупает работы современных авторов.

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Кто такая София Ротару?

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

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